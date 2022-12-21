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Посол США в НАТО обвинила Россию и Китай в работе над "расколом" альянса

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине.
Источник изображения: © AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Американский посол при НАТО Джулианн Смит обвинила Россию и Китай в обмене "набором средств" для ослабления альянса, передает газета Financial Times.

"Эти двое (Россия и Китай) все больше делятся набором средств, которые должны вызывать беспокойство у НАТО", — сказала Смит, особенно выделив угрозы в сфере энергоресурсов и кибербезопасности.

Американский посол при НАТО также выразила уверенность в том, что КНР и Россия добиваются "раскола" среди членов альянса.

Ранее Россия и Китай заявили, что готовы вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку заинтересованы в процветании друг друга.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Китай
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