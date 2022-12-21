Посол США в НАТО обвинила Россию и Китай в работе над "расколом" альянса

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине.

Американский посол при НАТО Джулианн Смит обвинила Россию и Китай в обмене "набором средств" для ослабления альянса, передает газета Financial Times.

"Эти двое (Россия и Китай) все больше делятся набором средств, которые должны вызывать беспокойство у НАТО", — сказала Смит, особенно выделив угрозы в сфере энергоресурсов и кибербезопасности.

Американский посол при НАТО также выразила уверенность в том, что КНР и Россия добиваются "раскола" среди членов альянса.

Ранее Россия и Китай заявили, что готовы вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку заинтересованы в процветании друг друга.