Владимир Путин высказался за продолжение подготовки белорусских экипажей самолетов-носителей ядерного оружия

ЦАМТО, 20 декабря. Президент России Владимир Путин высказался за продолжение подготовки экипажей самолетов ВВС Белоруссии, которые переоборудованы для применения боеприпасов с ядерной боевой частью.

"Считаю возможным продолжить реализацию предложений президента Белоруссии Александра Лукашенко по подготовке экипажей боевых самолетов ВВС Белоруссии, которые уже переоборудованы под носители боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью (ядерными боеголовками). Подчеркну, что такая форма сотрудничества не наше изобретение – США, например, проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий", – заявил В.Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

Со своей стороны, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вместе с Россией уже готовит экипажи, чтобы управлять самолетами, несущими специальные вооружения и специальные боеприпасы.

"Мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы их тестировали с Российской Федерацией и сейчас вместе готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специальные боеприпасы. Это не угроза кому-то", – цитирует "РИА Новости" президента Белоруссии.