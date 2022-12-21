Войти
ЦАМТО

Владимир Путин высказался за продолжение подготовки белорусских экипажей самолетов-носителей ядерного оружия

229
0
0
Су-30СМ с номером 02 "красный" ВВС Белоруссии на аэродроме в Барановичах
Су-30СМ с номером 02 "красный" ВВС Белоруссии на аэродроме в Барановичах.
Источник изображения: Министерство обороны Белоруссии

ЦАМТО, 20 декабря. Президент России Владимир Путин высказался за продолжение подготовки экипажей самолетов ВВС Белоруссии, которые переоборудованы для применения боеприпасов с ядерной боевой частью.

"Считаю возможным продолжить реализацию предложений президента Белоруссии Александра Лукашенко по подготовке экипажей боевых самолетов ВВС Белоруссии, которые уже переоборудованы под носители боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью (ядерными боеголовками). Подчеркну, что такая форма сотрудничества не наше изобретение – США, например, проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий", – заявил В.Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

Со своей стороны, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вместе с Россией уже готовит экипажи, чтобы управлять самолетами, несущими специальные вооружения и специальные боеприпасы.

"Мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы их тестировали с Российской Федерацией и сейчас вместе готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специальные боеприпасы. Это не угроза кому-то", – цитирует "РИА Новости" президента Белоруссии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
28.11.2022
Японский эксперт объяснил, когда на самом деле начался конфликт на Украине
10.10.2022
У России крупнейший ядерный арсенал. Силы НАТО будут уничтожены за полчаса
24.06.2022
США на грани фатальной ошибки. Ее цена – война с Россией
22.12.2021
Путин обсудил с коллегией Минобороны обстановку в России и мире
01.11.2021
Die Zeit (Германия): Вольфганг Ишингер предостерегает от вывода из ФРГ атомных бомб США
22.04.2020
Зачем в армию вернули "атомных" монстров холодной войны?
28.10.2019
Эволюция российской ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 07:00
  • 40100
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.12 03:45
  • 1
Оборонная промышленность Японии
  • 21.12 03:33
  • 1
Штайнмайер в беседе с Си Цзиньпином попросил КНР подействовать на РФ для прекращения СВО
  • 21.12 03:02
  • 1
Полковник Макгрегор раскритиковал США за позицию по России. Украине же хуже
  • 21.12 00:16
  • 1
"Калашников" освоил серийное производство автоматов АК-15 и АК-19
  • 21.12 00:05
  • 3
Военный историк рассказал об уникальности российского беспилотника «Охотник»
  • 21.12 00:00
  • 1
Третий модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 20.12 23:34
  • 1
В ДНР заявили, что ВС Украины берегут натовское вооружение
  • 20.12 23:31
  • 4
Ростех заявил, что количество выпускаемой бронетехники и средств поражения растет в разы
  • 20.12 23:29
  • 98
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 20.12 22:29
  • 3
В Роскосмосе сообщили, что спутники группировки "Марафон" будут изготавливать серийно
  • 20.12 22:18
  • 1
Пентагон испугался, что Россия к 2030 году обгонит НАТО в ключевых областях
  • 20.12 18:42
  • 98
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 20.12 16:11
  • 0
Варшава идёт ва-банк. Ради собственных амбиций Польша готова потерять всё
  • 20.12 13:55
  • 1
Комбриг Ходаковский рассказал о проблемах в проведении разведывательных действий