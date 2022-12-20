Нови Стандард: Запад переоценил влияние санкций на российскую военную мощь

Запад переоценил влияние санкций на российскую военную мощь, пишет "Нови стандард". Если Кремль продолжит программу вооружения, то, прогнозирует Пентагон, к 2030 году обгонит НАТО в ключевых областях.

Воинственная талассократия ошибочно оценила устойчивость российской экономики и одновременно переоценила влияние санкций, введенных после начала украинского кризиса, чтобы лишить Москву технологических сил

Большинство специалистов сходятся во мнении, что российская армия — вторая сильнейшая армия на планете, даже если не учитывать, что она располагает оружием массового поражения. Учитывая же этот аспект, разница между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией, с одной стороны, и остальным миром, с другой становится, еще более разительной. В любом случае, российская военная мощь бесспорна. Однако до недавнего времени значительная часть этой военной мощи обеспечивалась еще советским наследием. В поздние двухтысячные российская армия была, по сути, уменьшенной версией советских вооруженных сил. Вследствие ее наступления в 2008 году в Грузии в российских войсках были проведены реформы, которые в принципе создали современную российскую армию. Доктринальные изменения, которые были проведены, трансформировали военную мощь Москвы небывалым за полвека образом.

Одно из первых изменений, которые были проведены, — это превращение российской армии в компактную и мобильную силу. Многочисленные и громоздкие формирования советского типа, которые опирались на массированное применение военной техники и миллионы солдат, заменили соединениями с гораздо лучшим соотношением качества и количества, а также с усовершенствованным командованием и возможностями в области сбора и обработки разведданных. Эти соединения зарекомендовали себя как исключительно эффективные на поле боя всего через несколько лет, когда относительно немногочисленному российскому контингенту удалось остановить продвижение "Исламского государства"* и других террористических группировок, которые уничтожали Сирию. Кроме того, российские соединения помогли этой стране вернуть самую большую часть утраченных территорий. Во время российской интервенции в Сирии были нейтрализованы примерно 155-200 тысяч террористов, и все это силами не более чем пары тысяч бойцов и нескольких десятков самолетов. Москва доказала боеспособность своих новых вооруженных сил.

Программа модернизации

Остатки огромного советского войска основательно модернизировали в конце 2000-х годов и начале 2020-х, что сыграло неоценимую роль в российском контрнаступлении на Украине. Однако программу модернизации пришлось пересмотреть, когда опыт боев с силами киевского режима выявил необходимость подойти к этому процессу несколько иначе. Подтвердилась важность беспилотных летательных аппаратов, особенно вооруженных, и дронов-камикадзе. Российской армии также пришлось провести доктринальные изменения, чтобы сделать свои соединения более эффективными. Кроме того, военная промышленность начала оптимизировать исследования и разработки, производство и так далее, чтобы воспользоваться своими ресурсами. Это позволило не только сохранить, но и повысить эффективность производства.

Другой важный аспект — стратегическая военная доктрина, и именно этого компонента российской оборонной политики опасается политический Запад, особенно Америка. Пентагон в 2019 году спрогнозировал, что российская военная мощь достигнет пика в 2028 году, и что США должны сделать все, что в их силах, чтобы помешать Москве продолжить программу вооружения. Одним из способов это сделать была эскалация украинского кризиса до точки, в которой у евразийского гиганта не осталось бы иного выбора, как только вмешаться. В итоге это должно было привести к отказу от данной программы, а также истощению существующих российских сил. Ожидалось, что российская экономика пошатнется, что сделает реализацию программы вооружения практически невозможной.

Однако воинственная талассократия ошибочно оценила устойчивость российской экономики и одновременно переоценила влияние санкций, введенных после начала украинского кризиса, чтобы лишить Москву технологических сил. Российская Федерация не только по-прежнему в состоянии производить передовое оружие, но и может продолжать разрабатывать ракеты и другие типы вооружений, не имеющие аналогов в мире. Россия остается мировым лидером в гиперзвуковых технологиях, так что ее конкуренты из Североатлантического альянса постоянно подсылают шпионов и пытаются подкупить российских ученых, чтобы они продали свои знания. Несколько человек задержаны из-за этого в последние годы, что признают даже звезды западной пропагандистской машины, хотя они по-прежнему настаивают на том, что Россия — якобы "технологически отсталая страна".

Программа вооружения

Остальные достижения российской военной промышленности включают новые типы танков, БМП, сухопутных и летающих дронов и так далее. Российский военный флот получает десятки новых передовых подводных лодок как атомных, так и дизель-электрических, а также подводные дроны и массу традиционных кораблей. Российские воздушно-космические силы получают новые типы самолетов и летательных аппаратов, включая самые современные дроны, которыми управляет передовой искусственный интеллект, а также боевые самолеты нового поколения, стратегические стелс и традиционные бомбардировщики и так далее.

Российские стратегические ракетные силы, которые располагают мощнейшим оружием в истории человечества, получают новые интерконтинентальные баллистические ракеты, а также передовые гиперзвуковые планирующие аппараты, которым буквально нет аналогов в мире. Вместе с тем Российская Федерация расширяет свои и без того впечатляющие возможности в космосе и космической обороне, практически не оставляя шанса для нападений на нее с орбиты ввиду практически молниеносного ответа. Факт в том, что Россия в состоянии делать все это, хотя живет практически в осаде и одновременно ведет контрнаступление против ползучей агрессии Североатлантического альянса. Пентагон это пугает больше всего. Если у НАТО общий военный бюджет составляет 1,3 триллиона долларов (более 60% мировых оборонных расходов), то российские расходы достигают всего 65 миллиардов долларов (чуть более 3% от общемировых оборонных расходов), что примерно в 20 раз меньше.

Несмотря на это, Российская Федерация в состоянии намного эффективнее использовать свои средства для обороны, так как обладает мощнейшим термоядерным арсеналом в мире, мощнейшими сухопутными войсками, вторыми по величине военно-воздушными силами, а также вторым крупнейшим флотом в мире. Если Москва беспрепятственно продолжит программу вооружения до 2030 года, то, как прогнозирует Пентагон, Россия обгонит НАТО во многих ключевых областях и уйдет далеко вперед. На фоне неумолимого роста военной мощи Китая, которая, как прогнозируют, тоже достигнет своего пика к началу 2030-х годов, Соединенные Штаты Америки столкнутся с геополитическим кошмаром одновременного конфликта не с одной, а с двумя сверхдержавами, обладающими такой военной мощью, которая в лучшем случае примерно равна американской, а в худшем — намного ее превосходит.

* террористическая организация, запрещенная в России.