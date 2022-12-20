Войти
ТАСС

РФ и КНР с 21 по 27 декабря проведут военно-морские учения "Морское взаимодействие"

200
0
0
Российско-китайские военно-морские учения Морское взаимодействие - 2017
Российско-китайские военно-морские учения Морское взаимодействие - 2017.
Источник изображения: © РИА Новости Виталий Аньков

В ходе учений запланировано проведение совместных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушным целям, а также отработка противолодочных действий с практическим применением оружия

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с ракетным крейсером "Варяг" вышел в море из Владивостока для участия в российско-китайских военно-морских учениях "Морское взаимодействие", которые пройдут с 21 по 27 декабря в акватории Восточно-Китайского моря. Об этом в понедельник сообщило Минобороны РФ.

"В ходе активной части учения запланировано проведение совместных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушным целям, стрельб артиллерией по морским целям, а также отработка совместных противолодочных действий с практическим применением оружия", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что основной целью учений является "укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Военно-морской флот России на учениях представят флагман ТОФ ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Совершенный". "От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) будут задействованы два эскадренных миноносца, два сторожевых корабля, корабль комплексного снабжения, а также дизельная подводная лодка", - отметили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что, помимо корабельной составляющей, к учениям будут привлечены самолеты и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота и ВМС НОАК. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
26.09.2022
Боевые корабли России и КНР провели патрулирование в акватории Тихого океана
03.01.2022
«Булава» «Князя Олега»: как меняются морские силы России на Дальнем Востоке
18.10.2021
В Минобороны РФ назвали действия эсминца США в Японском море грубым нарушением международных правил
18.10.2021
Военному атташе США заявлено о непрофессиональных действиях американского эсминца на Дальнем Востоке - Минобороны РФ
15.10.2021
В Японском море стартовали российско-китайские учения
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 05:39
  • 40030
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.12 01:05
  • 6
Киевский зонт
  • 20.12 00:45
  • 2
В Самарской области планируется сформировать кластер беспилотной авиации
  • 19.12 21:58
  • 1
Институт РАН: повредить "Союз" мог микрометеорит потока Геминиды или космический мусор
  • 19.12 21:19
  • 2
Эксперт назвал основное преимущество поставленного ВС РФ комплекса «Пенициллин»
  • 19.12 13:35
  • 92
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 19.12 01:45
  • 2334
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.12 00:54
  • 87
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 18.12 23:03
  • 6
«Сухого» место: новейшие истребители поступят в морскую авиацию
  • 18.12 13:51
  • 8
Новый российский истребитель получит технологии Су-57
  • 17.12 20:30
  • 1
В России оценили возможное переоснащение украинских авиабомб
  • 17.12 19:00
  • 4
В России создадут опытные образцы самолета «Партизан» в 2023 году
  • 17.12 17:14
  • 7
Расчеты комплексов "Аистенок" ВВО продолжают эффективно вести контрбатарейную борьбу в зоне СВО
  • 17.12 17:13
  • 2
Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе из-за действий Азербайджана обострилась, заявил Пашинян
  • 17.12 17:13
  • 3
Главные события 2022 года в военной сфере