РФ и КНР с 21 по 27 декабря проведут военно-морские учения "Морское взаимодействие"

В ходе учений запланировано проведение совместных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушным целям, а также отработка противолодочных действий с практическим применением оружия

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с ракетным крейсером "Варяг" вышел в море из Владивостока для участия в российско-китайских военно-морских учениях "Морское взаимодействие", которые пройдут с 21 по 27 декабря в акватории Восточно-Китайского моря. Об этом в понедельник сообщило Минобороны РФ.

"В ходе активной части учения запланировано проведение совместных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушным целям, стрельб артиллерией по морским целям, а также отработка совместных противолодочных действий с практическим применением оружия", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что основной целью учений является "укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Военно-морской флот России на учениях представят флагман ТОФ ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Совершенный". "От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) будут задействованы два эскадренных миноносца, два сторожевых корабля, корабль комплексного снабжения, а также дизельная подводная лодка", - отметили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что, помимо корабельной составляющей, к учениям будут привлечены самолеты и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота и ВМС НОАК.