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ТАСС

В Британии заявили о поставке Украине в 2023 году нескольких сотен тысяч боеприпасов

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Источник изображения: © AP Photo / Kirsty Wigglesworth

В заявлении канцелярии премьер-министра Риши Сунака говорится, что власти Соединенного Королевства заключили контракт на сумму $304 млн, который позволит обеспечить бесперебойный поток артиллерийских орудий Киеву

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Великобритания передаст Украине несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов в 2023 году. Об этом говорится в распространенном в воскресенье вечером заявлении канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.

Отмечается, что власти Соединенного Королевства заключили контракт на сумму в размере £250 млн ($304 млн), который позволит обеспечить бесперебойный поток артиллерийских боеприпасов на Украину в следующем году. При этом за этот год правительство Великобритании направило киевским властям более 100 тыс. артиллерийских боеприпасов.

О новых военных поставках Украине британские власти объявили в преддверии саммита Объединенных экспедиционных сил, который состоится в понедельник в Риге. Согласно канцелярии Сунака, на встрече премьер-министр королевства призовет своих коллег в 2023 году как минимум сохранить объемы помощи Украине на текущем уровне. В саммите примет участие в дистанционном формате украинский президент Владимир Зеленский. Указывается, что в ходе мероприятия лидеры обсудят оказание Украине помощи в обеспечении противовоздушной обороны.

Затем Сунак отправится в Эстонию, где встретится с дислоцированными в республике британскими военнослужащими в составе многонационального батальона НАТО. Кроме того, премьер-министр Великобритании проведет переговоры со своей эстонской коллегой Каей Каллас: стороны подпишут соглашение о партнерстве в сфере инновационных технологий.

Созданные в 2014 году Объединенные экспедиционные силы под командованием Соединенного Королевства не являются постоянными войсками. Участвующие в них страны (кроме Великобритании, это также Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония) периодически проводят совместные военные учения. 

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Страны
Великобритания
Дания
Латвия
Литва
Нидерланды
Норвегия
Украина
Финляндия
Швеция
Эстония
Проекты
NATO
Военные учения
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