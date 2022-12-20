Путин посетил штаб СВО, Зеленский не видит смысла в переговорах. События вокруг Украины

ВСУ обстреляли населенные пункты Донбасса и Белгородской области

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил объединенный штаб войск, участвующих в специальной военной операции (СВО), сообщил в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В воскресенье также стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило о нанесении массированного удара по системам военного управления Украины. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Донбасса и Белгородской области.

Украинский президент Владимир Зеленский предложил провести глобальный саммит по вопросу достижения мира. При этом, говоря о возможности переговоров с российской стороной, он заявил, что не видит предмета для разговора.

ТАСС собрал основные события на Украине и вокруг нее за два дня.

Инспекция войск

Путин в пятницу в течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции, сообщил в ночь на субботу Песков. Президент ознакомился с работой штаба, получил доклад о ходе СВО, провел совещание и отдельные встречи с командующими, выслушал предложения военачальников по поводу ближайших и среднесрочных действий.

В мероприятиях приняли участие в том числе Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, а среди докладчиков был командующий группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин.

В воскресенье в Минобороны сообщили, что Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск в районах проведения СВО. Министр совершил облет районов дислокации войск и проверил позиции подразделений РФ на передовой, где пообщался с военнослужащими и поблагодарил их "за образцовое выполнение боевых задач".

На пункте управления группировкой Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке, а также о действиях российских войск, обратив особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск.

Ход операции

Российские подразделения взяли под контроль село Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), продолжается его зачистка от остатков войск ВСУ, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, в ДНР и Запорожской области уничтожены три украинские диверсионные группы.

В субботу в Минобороны сообщили, что накануне был нанесен массированный удар по системам военного управления, ОПК и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Помимо этого, российские средства ПВО перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и HIMARS в Запорожской области и Луганской Народной Республике. В районе Красного Лимана в ДНР поражен пункт дислокации иностранных наемников.

Ситуация в украинской энергетике

Атомные электростанции Украины, подконтрольные Киеву (Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская), вышли на плановую мощность, сообщил в воскресенье энергохолдинг "Укрэнерго".

В субботу компания заявила о "все еще значительном" дефиците в энергосистеме страны.

В Киеве и Харькове 17 декабря возобновило работу метро.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серьезных проблемах с водо- и теплоснабжением в стране.

Обстрел Донбасса и Белгородской области

ВСУ в воскресенье обстреляли Белгородскую область, в результате один человек погиб, не менее восьми пострадали.

Кроме того, с полуночи воскресенья Донецк несколько раз подвергался массированным обстрелам. Наибольшее число снарядов пришлось по центру города, где под обстрел попала крупнейшая в Донбассе больница - Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение (больница имени Калинина). Прямыми попаданиями снарядов повреждены два лечебных корпуса, в том числе детская нейрохирургия. Одна из ракет попала в палату стационара. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения.

Под обстрел РСЗО попали также Макеевка, Ясиноватая, населенный пункт Каштановое.

Защита ЗАЭС

Украинская сторона до сих пор внятно не сформулировала свою позицию по созданию защитной зоны на Запорожской АЭС, заявил ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, процесс консультаций сейчас продолжается, но "продвигается он медленно", при этом прямые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ по защитной зоне вокруг ЗАЭС невозможны из-за нынешнего состояния российско-украинских отношений.

Тем временем над хранилищем ядерных отходов на Запорожской атомной электростанции сооружают защитный купол, который поможет уберечь АЭС от самодельных взрывных устройств и осколков, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По словам советника генерального директора концерна "Росэнергоатом" Рената Карчаа, защитная стенка, воздвигнутая перед сухим хранилищем отработавших ядерных отходов, уже помогает избежать повреждений объекта во время обстрелов со стороны ВСУ.

Нить переговоров

Зеленский предложил организовать зимой глобальный саммит, чтобы "объединить все страны вокруг проблемы [достижения] глобального мира", передал британский телеканал ITV со ссылкой на видеообращение Зеленского в преддверии финала чемпионата мира по футболу. Эту запись, как стало известно в пятницу, ФИФА отказалась демонстрировать перед началом финального матча ЧМ.

Ранее в интервью французскому телеканалу LCI украинский президент признал, что его призывают сесть за стол переговоров с Москвой, но сам он не видит "предмета для разговора" и не считает полезным диалог президента Франции Эмманюэля Макрона с Путиным.

По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, несмотря на разногласия по ситуации на Украине, важно не дать "оборваться нити" переговоров с РФ. Отвечая в интервью газете Süddeutsche Zeitung на вопрос о возможном окне для переговоров между Россией и Украиной, Шольц указал, что с учетом потерь время для этого "давно пришло".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Agence France-Presse отметил, что конфликт на Украине может затянуться надолго, но выразил уверенность в том, что он закончится за столом переговоров.

"Немного мира"

Папа Римский Франциск сообщил, что на Рождество в качестве подарка хотел бы получить "немного мира". "Сколько в мире войн! Та, которая на Украине, касается нас больше всего, но давайте вспомним Мьянму, Йемен, Сирию, где они воюют уже 13 лет", - сказал понтифик в интервью испанской газете ABC.

Понтифик считает, что конфликт на Украине является "мировой войной", которая не завершится в ближайшее время. Он посетовал, что к его призывам к миру на Украине "не прислушиваются".