Конфликт с Западом грозит непредсказуемыми последствиями

Ракетные войска перешли на особый режим несения службы

Верховный главнокомандующий – президент Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. Сообщение об этом в тот же день было опубликовано на сайте Кремля. Как заявил президент, «высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес» России. Главковерх приказал «перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства». Основу этих сил составляют Российские войска стратегического назначения (РВСН). Оба военачальника взяли под козырек и ответили: «Есть».

ИСТЕРИКА ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ

Боевые действия ВС РФ в ДНР и ЛНР, целью которых является защита граждан этих самопровозглашенных и признанных Россией республик, прекращение геноцида, денацификация и демилитаризация Украины вызвали огромную волну необоснованных заявлений и заведомо ложных сообщений в мировых СМИ. В одной из последних статей обозреватель New York Times Роджер Коэн дал свои разъяснения тому, что подтолкнуло российского президента к «вторжению» на Украину. По его мнению, многолетнее возмущение Владимира Путина поведением США переросло в твердую убежденность в том, что в мире царит «американское беззаконие», которому необходимом положить конец. Он пишет, что «российский лидер охвачен реваншистской яростью и убежден в безжалостном заговоре Запада против Москвы».

Президент Владимир Путин, пишет Коэн, приказал ввести российские войска в Украину, но ясно дал понять, что его истинная цель выходит за рамки его соседа. Его главным целью является американская «империя лжи». Глава Кремля заявил, что «любой, кто попытается помешать» России, столкнется с «последствиями, с которыми Запад никогда не сталкивался в своей истории». «В очередной бессвязной речи, полной гноящихся исторических обид и обвинений в безжалостном заговоре Запада против его страны, г-н Путин напомнил миру в четверг, что Россия «остается одним из самых мощных ядерных государств» с «определенным преимуществом в нескольких передовых видах оружия», – констатировал автор статьи.

Перевод усилий Путина на Украину и его тонко завуалированная ядерная угроза разрушили представления Европы о безопасности и понимание презумпции мира, с которой она жила на протяжении нескольких поколений. Послевоенный европейский проект, принесший столько стабильности и процветания странам этого континента, вступил в новую, неопределенную и конфронтационную стадию, объявил Коэн. В преддверии вторжения Путина в Украину, отметил автор, некоторые западные лидеры совершили паломничество в Москву, чтобы попытаться убедить российского президента не делать такого шага. Вашингтон предложил вернуться к контролю над вооружениями, а президент Франции Эммануэль Макрон был готов искать новую архитектуру международной безопасности, если Путин не согласен с действующей.

Искренняя, возможно, наивная вера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в возможность образумить российского лидера наводит на мысль о пропасти между мирами, которые они населяют. Путин был «заинтересован не в том, чтобы взять тонкий скальпель для европейского порядка безопасности, а скорее в тупом ноже, чтобы вырезать в стиле холодной войны» то, что принадлежит России и отделить то, что принадлежит Западу, объяснил Коэн.

Европа вновь осознала свою уязвимость. Эммануэль Макрон заявил, что Владимир Путин «решил совершить самое серьезное нарушение мира и стабильности в Европе за последние десятилетия». А об украинцах он сказал: «Их свобода – это наша свобода».

По убеждению Коэна, ни Соединенные Штаты, ни одна европейская страна не будут рисковать жизнями своих граждан ради этой свободы. Вопрос состоит в том, как они могут подвести черту под действиями президента Путина.

После короткой войны в Грузии, вхождения в состав России Крыма и участия в военном конфликте на востоке Украины, приведшем к созданию двух сепаратистских регионов, и военной интервенции в Сирию Путин ясно пришел к выводу, что готовность использовать вооруженные силы для достижения своих стратегических целей останется без ответа со стороны США или их европейских союзников.

«Россия хочет безопасности в Европе, потому что сила – ее козырь. Она никогда не хотела нового порядка безопасности, каковы бы ни были европейские иллюзии. Путин некоторое время назад решил, что конфронтация с Западом – его лучший вариант», – заметил бывший посол Франции в Дамаске Мишель Дюкло. Он также предположил, что целью Путина вполне может быть установление марионеточного российского правительства в Киеве и что, если ему это удастся, «он захочет того же самого в Прибалтике».

Специалист в области международных отношений, профессор Гарвардской школы им. Кеннеди Стивен Уолт заявил, что разговоры о ядерном конфликте «вызывают тревогу». «Но мне трудно поверить, что какой-либо мировой лидер, включая господина Путина, всерьез подумает о применении ядерного оружия в любом из сценариев, которые мы здесь имеем, по той простой причине, что они понимают последствия», – сказал ученый. Тем не менее история показала, что европейские войны с участием крупной мировой державы могут выйти из-под контроля. Затяжная война на Украине может в конце концов перетечь в Польшу, Венгрию или Словакию.

Центральная Европа и страны Балтии, фактически являющиеся линией обороны НАТО против России, еще некоторое время будут жить с ощущением реальной угрозы. Путин, который потребовал, чтобы НАТО вернулось из стран, ранее контролировавшихся Советским Союзом, на свои позиции до расширения в 1997 году, в конечном счете обратит свое внимание на Литву, Эстонию и Латвию.

Свои измышления он заключает так: «Неуклонно растущий гнев г-на Путина в течение последних двух десятилетий был сосредоточен на воспринимаемом Западом унижении России после распада Советского Союза 31 год назад и на последующем расширении НАТО на восток, чтобы защитить такие страны, как Польша, которые пострадали во время холодной войны под тоталитарным господством Москвы.

Но российский лидер, очевидно, развил свое возмущение во всепоглощающее мировоззрение об американском беззаконии. Что это будет означать в военном плане в ближайшие годы, еще предстоит выяснить».

ОШИБКИ АМЕРИКИ

Профессор политологии американского Университета Хэмлайн Дэвид Шульц на страницах издающегося в США раз в 2 месяца политического журнала CounterPunch, стилистику которого его редакторы определяют, как «разоблачительную журналистику с радикальных позиций», рассказал читателям о внешнеполитических ошибках Вашингтона, который сегодня вместе с Европой оказался на грани войны с Россией, но американские лидеры не знают, что им делать дальше.

В статье «Чего США не понимают в России» Шульц написал: «В Украине началась война, и, куда она направится дальше, неизвестно». Он отметил, что в преддверии признания Россией отколовшихся регионов Украины президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен неоднократно заявляли, что дипломатия все еще возможна. Такое утверждение было основано на ложном наборе убеждений или предположений руководства Америки о Европе и мире, которые, как они предполагают, Россия понимает, но не принимает.

Он утверждает, что в мире существует очень много того, во что верят США и чего их лидеры просто не понимают. Почти 50 лет назад американский писатель и историк Дэвид Халберстрам и журналистка Фрэнсис Фитцджеральд в своих книгах, посвященных войне во Вьетнаме описали близорукий взгляд федеральных руководителей на внешнюю политику Вашингтона. По их мнению, это было видение, построенное на наборе предположений о мире, который стал формироваться в 1945 году.

С 1945 года США возглавляют демократический свободный мир. Но они также является лидером в поддержке свода международных законов и норм, определяющих мировоззрение их руководителей. Этой точки зрения придерживается и ООН. В рамки международного права, которые принимаются всеми странами, заложено несколько принципов. Во-первых, начиная с Пакта Келлога-Бриана 1928 года применение силы для разрешения международных споров является незаконным. Во-вторых, необходимо уважать суверенные государственные границы. В-третьих, такие международные институты, как Организация Объединенных Наций и Международный суд, являются инструментами разрешения споров любого рода. Наконец, предполагается, что государства должны быть честными и искренними, признающими вышеуказанные принципы, и добросовестно предпринимать усилия по формированию своего поведения как членов международного сообщества.

Это те принципы, которым теоретически привержены США и которые, по их мнению, разделяют все остальные государства. Это точка зрения, которая отвергает эгоистичный реализм, личные интересы и политику власти как факторы, мотивирующие поведение государства. Это мировоззрение было создано Америкой, и она защищала его на протяжении всей холодной войны с Советским Союзом, принципиально не соблюдавшим эти принципы, что показали события в Венгрии в 1956 году, в Чехословакии в 1968 году и в Афганистане в 1980 году.

Когда Советский Союз распался в 1991 году, США думали, что выиграли холодную войну, а СССР проиграл. Вашингтон считал, что единственным достоверным мировоззрением является его собственное и что в конечном счете экспансионистские тенденции России заканчивались только мировым коммунизмом. Америка убаюкивала себя верой в то, что окончание холодной войны означает, что в конце концов Россия присоединится к Европе и станет стабильной либеральной демократией.

Ошибка США состояла в том, что они верили в фикцию о том, что их мировоззрение победило и что они могут обратить другие нации в демократии. Однако неудачи в Афганистане и Ираке должны были убедить американских лидеров в том, что это глупое предположение. Кроме того, еще одним наивным предположением было то, что некоммунистическая Россия примет новый мировой порядок и признает правила нормального поведения, отвечающие интересам Америки и Европы. На самом деле США были настолько уверены в своих внешнеполитических установках, что во времена правления Барака Обамы «поворот в Азию» осуществлялся исходя из предположения о том, что Россия больше не представляет угрозы для Европы и что она всего лишь «региональная держава».

Однополярный мир, который пыталась построить Америка после 1991 года, Россия не приняла. Путин давно намекнул на это, когда сказал, что распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой ХХ века. США путали советскую идеологию с российской историей и ее силовыми интересами, считая, что последние больше не имеют значения. Все дело здесь в том, как пишет Шульц, что США не смогли понять, что их видение и понимание мира, не соответствует тому, как его видит и понимает Россия.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»