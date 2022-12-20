Видео первого перехвата российскими истребителями Су-27П американского F-35 ВВС Италии над водами Балтики появилось в Сети

Источник изображения: topwar.ru

Российские истребители регулярно "перехватывают" американские самолеты пятого поколения F-35 рядом с российскими границами, это стало уже привычным делом для наших летчиков. Но когда-то это случилось в первый раз и было это в небе над Балтикой. Видео того, первого перехвата, появилось в Сети.

В принципе, перехват двумя российскими Су-27П истребителя F-35 над водами Балтики не был первым, ранее наши самолеты "перехватывали" американские "невидимки" в небе Сирии, там F-35 повстречались с Су-35. Российский самолет сумел незамеченным подобраться к американцу, затем пара Су-30СМ обнаружила F-35. В общем, американцы посчитали, что тестировать самолеты-невидимки в Сирии не совсем комфортно и убрали их оттуда.

Однако появление американских самолетов пятого поколения на вооружении стран НАТО в Европе привело к тому, что стали они все чаще появляться у российских границ. Первый случай "перехвата" произошел в июне 2021 года, когда истребители F-35 ВВС Италии были подняты на перехват российских бомбардировщиков Ту-160 над Балтикой, но были сами "перехвачены" парой российских Су-27П из состава дежурных сил Балтийского флота.

Как сообщает ТГ-канал Fighterbomber, это был первый перехват пары Су-27П из гвардейского истребительного полка имени А.И. Покрышкина истребителей F-35 в небе Балтики. Вообще же, в июне прошлого года наши истребители несколько раз вылетали на "перехват" итальянских F-35, отработав на них все, что можно. Причем вылеты осуществлялись как на Су-27, так и на Су-35.

Потом это стало рутиной, но первыми были именно они

- пишет Fighterbomber.