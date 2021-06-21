The National Interest (США): путинские бомбардировщики и натовские истребители встречаются в небе над Балтикой

Этот текст настолько воинствен, что кратко описать его лучше всего словами самого автора: «Поскольку в любом будущем конфликте между Россией и НАТО Балтийское море станет важным воздушным театром военных действий, все страны активно выполняют учебные полеты в его центре». Автор также сообщает о том, как истребители НАТО «защитили» старый континент от группы бомбардировщиков из Ульяновской области.

Нынче в Балтийском море стало тесновато. Его площадь 145 000 квадратных миль, а его воды омывают территории России, Финляндии, Швеции, трех стран Прибалтики, Польши, Германии и Дании. Последние семь государств являются членами НАТО. Из-за этого отношения порой становятся напряженными. А поскольку в любом будущем конфликте между Россией и НАТО именно над Балтийским морем столкнутся воздушные армады обеих сторон, все страны активно задействуют свою авиацию над нейтральной центральной частью Балтики, проверяя время реагирования друг друга.

15 июня пара российских бомбардировщиков в сопровождении истребителей приняла участие в восьмичасовом полете над Балтийским морем. В состав этой группы вошли два бомбардировщика Ту-160, два истребителя Су-27 и два самолета Су-35. Бомбардировщики были из состава 121-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка, поскольку это единственный полк, имеющий в своем составе Ту-160. Он дислоцируется на авиабазе в городе Энгельс в Саратовской области в южной части России недалеко от Каспийского моря. По всей видимости, бомбардировщики перелетели из Энгельса в Санкт-Петербург, а затем начали полет над Балтикой.

С началом полета российской авиационной группы сразу была бъявлена тревога для натовских самолетов, размещенных вдоль южного побережья Балтийского моря. Несколько самолетов из стран НАТО были подняты в воздух для ее сопровождения. Итальянские F-35A, датские F-16 и шведские JAS 39 "Грипен" сменяли друг друга, следуя за российскими машинами на расстоянии. Натовская авиация размещалась в городке Эмари, Эстония.

Российское министерство обороны сделало сообщение для прессы в связи с этим полетом, сообщив, что он длился примерно восемь часов. Министерство подчеркнуло, что Россия проводит свои полеты регулярно и исключительно над нейтральными водами, отметив: "Все полеты самолетов российских Воздушно-космических сил выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Совершенный во вторник полет состоялся спустя неделю после опасного сближения у берегов Эстонии итальянского F-35 и российского Су-30СМ. Российский истребитель сопровождал транспортный самолет Ан-12, который совершил полет в изолированную от остальной части России Калининградскую область и обратно.

Фотографий инцидента с опасным сближением опубликовано не было. Но не исключено, что НАТО в предстоящие недели даст разрешение на публикацию снимков или видео. Организация именно так и поступила после аналогичного перехвата в мае.

Тревор Филсет (Trevor Filseth)