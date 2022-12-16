Reuters: ЕС согласовал выделение Киеву €18 млрд и минимальный корпоративный налог

По данным агентства, странам Евросоюза удалось достичь соглашения после того, как Польша сняла свои возражения

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Страны Евросоюза согласовали выделение макрофинансовой помощи Украине в размере €18 млрд на 2023 год и установление минимального корпоративного налога в сообществе. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

По их данным, странам ЕС удалось достичь соглашения после того, как Польша сняла свои возражения.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в дипломатических кругах о том, что Польша блокирует принятие согласованного в понедельник пакета мер, который включает как выделение Украине финансовой помощи, так и налог для корпораций, а также утверждение плана восстановления Венгрии и частичную приостановку выделения ей европейских средств.

Еврокомиссия (ЕК) в начале июня утвердила национальный план восстановления Польши, в рамках которого республика могла бы получить €23,9 млрд в дотациях и €11,5 млрд в виде кредитов в рамках Фонда восстановления после пандемии. Однако, как предупредила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, эти средства будут выплачены только при выполнении Варшавой всех условий Брюсселя, касающихся судебной реформы и ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. Президент Польши палату ликвидировал, но этого шага ЕК оказалось недостаточно.