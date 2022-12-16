Операторы научной роты технополиса ЭРА разработали инновационный метод оценки противокоррозионных масел

ЦАМТО, 15 декабря. Операторами научной роты военного технополиса ЭРА разработан инновационный метод оценки противокоррозионных масел, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Данный способ заключается в применении нейронной сети, которая позволит автоматически определять площадь коррозионного поражения на испытываемых образцах, исключая человеческих фактор.

Начальник лаборатории капитан Анатолий Смелик отметил высокую скорость (анализ проводится в течение 2 мин.) и точность распознавания коррозионного поражения (97%).

На сегодняшний день испытания противокоррозионных масел проводятся в камере соляного тумана (КСТ-2). Для определения площади коррозионного поражения на образцах, испытываемых в камере соляного тумана, используется единственный применяемый в России метод. Он позволяет проводить анализ результатов испытаний вручную с помощью специального прозрачного трафарета. Трафарет накладывается на испытываемый образец по окончанию эксперимента, что исключает возможность замера во время эксперимента. Точность определения площади коррозионного поражения зависит от человеческого фактора, так как коррозионные участки имеют сложную форму. Время измерения площади коррозионного поражения может занимать до 10 мин.

На данный момент операторами научной роты были созданы нейронная сеть и программное обеспечение для ее функционирования, а также проведен анализ работы современного метода определения площади коррозионного поражения.

"Разработанный метод имеет значительные преимущества по сравнению с традиционным. Применение нейронной сети позволяет значительно увеличить скорость оценки большого числа испытываемых образцов и повысить точность результатов", – заявил старший оператор научной роты ефрейтор Максим Филатов.