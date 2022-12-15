Эксперт: поставки Patriot Киеву не повлияют радикально на ход боевых действий на Украине

По мнению председателя совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрея Быстрицкого, они еще больше осложнят российско-американские отношения

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Возможные поставки комплексов противоракетной обороны (ПРО) Patriot Киеву не окажут радикального влияния на ход боевых действий на Украине, однако еще больше осложнят российско-американские отношения. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Как отметил эксперт, комплексы Patriot не являются оружием, способным радикально переломить ситуацию на Украине. "Никакого чудо-оружия в мире не существует, поэтому радикально поставки Patriot ситуацию на Украине не изменят", - сказал он.

При этом Быстрицкий подчеркнул, что данные действия США могут еще больше осложнить диалог Москвы и Вашингтона. "Реакция российской стороны на поставки систем Patriot может быть самой разнообразной. В политическом плане это осложнит еще больше отношения России и США и даст мотивацию РФ относиться с еще большим подозрением к США", - добавил эксперт.

В свою очередь генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов подчеркнул, что США могут спровоцировать эскалацию на Украине. "Это может быть и не пересечение какой-то красной линии, но это, конечно, вывод американской военной помощи на другой уровень. Я думаю, что это должно повлечь за собой российскую реакцию", - подчеркнул он.

При этом Кортунов указал, что эффективность систем Patriot зависит от целого ряда факторов. Аналитик обратил внимание на то, что они существуют в разных модификациях, в том числе и различаются по дальности действия.

"Во-первых, система Patriot не очень новая. Во-вторых, эта система существует в разных модификациях, в том числе по дальности действия. Есть модификации, скажем, с радиусом 30-40 км, есть более дальнобойные системы, которые превышают 100 км", - продолжил он.

Кроме того, потребуется время на подготовку украинских военных для использования этих комплексов. "Это очень сложная система. Я думаю, одна из причин, по которой ее не поставляли, - [это то, что] такие поставки сопряжены с необходимостью решения многочисленных логистических задач и задач по подготовке персонала для управления этими комплексами. В любом случае, если такие поставки начнутся, то, конечно, потребуются месяцы для того, чтобы подготовить украинских военнослужащих к использованию систем Patriot", - заключил Кортунов.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванных представителей властей США сообщила, что Вашингтон завершает согласование планов по поставке Украине систем Patriot. По информации телекомпании, о них может быть объявлено уже на этой неделе. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 13 декабря сообщил, что пока не может ничего сказать о поставках Украине этих систем противоракетной обороны.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что комплексы Patriot станут законной целью Вооруженных сил РФ в случае их поставки Вашингтоном Киеву.