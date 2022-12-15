Сибирский институт авиации планирует завершить испытания возвращающейся ступени ракеты "Крыло-СВ" к 2024 году

Новосибирск. 14 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С.А.Чаплыгина приступили к испытаниям возвращающейся ступени ракеты-носителя в беспилотном режиме ракеты "Крыло-СВ", сообщил в среду на пресс-конференции директор СибНИА Владимир Барсук.

"Работа связана с проведением летных испытаний возвращающейся ступени ракеты-носителя в беспилотном режиме. Работа будет продолжаться в этом и следующем году и должна закончиться фактическим выполнением посадки демонстратора этой ступени в автоматическом режиме", - сказал Барсук.

Работы ведутся совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ).

Аванпроект возвращаемой ступени перспективной ракеты-носителя "Крыло-СВ" был разработан в 2018 году Экспериментальным машиностроительным заводом (ЭМЗ) им. Мясищева (входит в ОАК). По данным разработчика, её ресурс предусматривает возможность более десяти запусков.