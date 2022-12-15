Войти
Интерфакс-АВН

Сибирский институт авиации планирует завершить испытания возвращающейся ступени ракеты "Крыло-СВ" к 2024 году

54
0
0
«Крыло-СВ»
«Крыло-СВ».
Источник изображения: ФПИ

Новосибирск. 14 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С.А.Чаплыгина приступили к испытаниям возвращающейся ступени ракеты-носителя в беспилотном режиме ракеты "Крыло-СВ", сообщил в среду на пресс-конференции директор СибНИА Владимир Барсук.

"Работа связана с проведением летных испытаний возвращающейся ступени ракеты-носителя в беспилотном режиме. Работа будет продолжаться в этом и следующем году и должна закончиться фактическим выполнением посадки демонстратора этой ступени в автоматическом режиме", - сказал Барсук.

Работы ведутся совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ).

Аванпроект возвращаемой ступени перспективной ракеты-носителя "Крыло-СВ" был разработан в 2018 году Экспериментальным машиностроительным заводом (ЭМЗ) им. Мясищева (входит в ОАК). По данным разработчика, её ресурс предусматривает возможность более десяти запусков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ФПИ
ЭМЗ Мясищева
Похожие новости
05.11.2021
«Роскосмос» заказал двигатели для новой многоразовой ракеты
27.10.2021
Озвучены сроки создания прототипа российской многоразовой крылатой ступени «Крыло-СВ»
12.05.2021
Российская и многоразовая: каким будет отечественный Falcon
01.10.2020
Первые полеты возвращаемой ракеты "Крыло-СВ" пройдут в конце 2021 года
27.07.2020
Россия представила макет многоразовой ракеты легкого класса "Крыло-СВ"
21.04.2020
Ракета-носитель на метановом двигателе получила рабочее название "Союз-СПГ"
19.10.2018
Проект российской возвращаемой ракеты предусматривает возможность более десяти стартов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 01:11
  • 39685
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 19:12
  • 1
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 14.12 16:47
  • 0
Латвия заключила контракт со Шведской компанией Saab на закупку системы ПВО малой дальности
  • 14.12 16:38
  • 5
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 14.12 14:26
  • 1
Песков исключает возможность начала вывода войск РФ с Украины ещё в этом году
  • 14.12 12:37
  • 1
Польша в 2023-2024 годах совершит поход на «Восточные крессы»
  • 14.12 10:40
  • 73
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 14.12 10:22
  • 0
О чем умолчал начальник белорусского Генштаба
  • 14.12 10:21
  • 2
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 14.12 08:46
  • 1
В США рассказали об имитаторах российских БТР-87 и «Тигров»
  • 14.12 08:13
  • 1
В США оценили российский Су-35СМ
  • 14.12 07:34
  • 5
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 14.12 06:09
  • 1
Франция анонсировала поставку Украине новой партии зенитных комплексов на фоне сообщений о нехватке комплектующих к С-300 и «Бук-М1»
  • 13.12 23:52
  • 1
FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии
  • 13.12 23:44
  • 1
США пора задуматься о завершении конфликта на Украине