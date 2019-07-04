Источник: новое Конструкторское бюро им. Бартини создадут в головном институте Роскосмоса

Бюро займется созданием многоразовых ракет, рассказал источник в ракетно-космической отрасли

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Новое экспериментальное Конструкторское бюро (КБ) им. Бартини будет создано в ЦНИИмаш (головной научно-исследовательский институт Роскосмоса), на первом этапе бюро займется созданием многоразовых ракет. Основу КБ составят молодые специалисты, и, в частности, ряд уволившихся инженеров "Ильюшина", сообщил в среду ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Распоряжением главы Роскосмоса в ЦНИИмаш создается экспериментальное КБ им. Бартини, первой темой которого станет разработка легких многоразовых ракет. Работать в нем будут молодые специалисты Роскосмоса, а также инженеры, уволившиеся из ПАО "Ильюшин", - сказал собеседник агентства.

Возвращаемая ступень будет разрабатываться на базе прошедшего одобрение аванпроекта "Крыло-СВ", подготовленного ранее Фондом перспективных исследований (ФПИ), уточнил источник.

Он добавил, что бюро создается в рамках политики Роскосмоса по формированию инженерно-конструкторской элиты, которая в перспективе обеспечит госкорпорации новые технологические возможности.

Во вторник источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС об увольнении из ПАО "Ильюшин" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) порядка 80 сотрудников, в том числе заместителей гендиректора экономического и юридического блоков, а также топ-менеджеров, курировавших проекты самолетов Ил-112, Ил-276 и Ил-96.

В пресс-службе "Ильюшина" ТАСС отметили, что идет оптимизация управления, поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты. Как подчеркнули в "Иле", работа над новыми самолетами продолжается, так как конструкторские команды сохраняются.

О "Крыле-СВ"

Аванпроект возвращаемой ступени "Крыло-СВ" был подготовлен и защищен в ФПИ 29 мая. Разработкой занималось КБ им. В.М. Мясищева. В журнале Объединенной авиастроительной корпорации "Горизонт" уточнялось, что после выхода ракеты на заданную высоту проект предполагает раскрытие крыла и включение реактивного двигателя. Это позволит вернуть первую ступень.

Роберт Бартини - конструктор, который переехал из Италии в СССР. На его счету создание около 60 самолетов, среди них - пассажирские, военно-транспортные, самолеты-амфибии, бомбардировщики. В начале 30-х годов под руководством Бартини работал создатель первых пилотируемых кораблей Сергей Королев в моторной бригаде ОПО-3.