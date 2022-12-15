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ОАЭ вместо России приготовились построить шлюзовой модуль для США

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Gateway
Gateway.
Источник изображения: ESA

Объединенные Арабские Эмираты готовы построить шлюзовой модуль для международной окололунной станции Gateway, создаваемой при определяющем влиянии США. Об этом пишет газета The National. До отказа России от участия в проекте Gateway создание шлюзового модуля планировалось поручить «Роскосмосу».

Издание пишет, что в настоящее время арабская сторона ведет активные переговоры с американской компанией Boeing.

«Мы ведем активные переговоры о поставках шлюзовых модулей для Gateway в рамках [лунной программы] программы Artemis, что было бы прекрасной новостью», — заявил вице-президент компании Джон Малхолланд.

В январе 2021 года РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что представителей России исключили из экспертной группы, которая занимается обсуждением перспектив создания Gateway.

Тогда же в ответ на это Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора «Роскосмоса», заявил, что российская сторона никогда не входила в экспертную группу по Gateway, хотя НАСА и проводило соответствующие брифинги с участием госкорпорации.

В апреле 2018 года РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщали, что США и партнеры настаивали, чтобы Россия при создании шлюзового модуля для Gateway использовала американские технические стандарты.

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  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
США
Компании
Boeing
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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