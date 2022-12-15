ОАЭ вместо России приготовились построить шлюзовой модуль для США

Объединенные Арабские Эмираты готовы построить шлюзовой модуль для международной окололунной станции Gateway, создаваемой при определяющем влиянии США. Об этом пишет газета The National. До отказа России от участия в проекте Gateway создание шлюзового модуля планировалось поручить «Роскосмосу».

Издание пишет, что в настоящее время арабская сторона ведет активные переговоры с американской компанией Boeing.

«Мы ведем активные переговоры о поставках шлюзовых модулей для Gateway в рамках [лунной программы] программы Artemis, что было бы прекрасной новостью», — заявил вице-президент компании Джон Малхолланд.

В январе 2021 года РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что представителей России исключили из экспертной группы, которая занимается обсуждением перспектив создания Gateway.

Тогда же в ответ на это Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора «Роскосмоса», заявил, что российская сторона никогда не входила в экспертную группу по Gateway, хотя НАСА и проводило соответствующие брифинги с участием госкорпорации.

В апреле 2018 года РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщали, что США и партнеры настаивали, чтобы Россия при создании шлюзового модуля для Gateway использовала американские технические стандарты.