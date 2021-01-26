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Россия перестанет обсуждать освоение Луны

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Источник изображения: Фото: Rodolfo Buhrer / Reuters

Представителей России исключили из экспертной группы, которая занимается обсуждением перспектив создания международной окололунной станции Gateway. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам», — сказал собеседник агентства.

Решение было принято после многократных заявлений российской стороны о своей неготовности участвовать в проекте.

В пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» заявили, что последний раз участвовали в такой встрече в июне 2020 года.

В октябре 2020 года НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) подписали соглашения Artemis, предполагающие совместное создание окололунной орбитальной станции Gateway. При этом России было доверено изготовить только один модуль станции — шлюз для выходов в открытый космос, основной вклад в проект должны были внести США.

В том же месяце гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отказался подписывать с НАСА соглашения по совместному освоению Луны, заявив, что программа Artemis и связанная с ней окололунная станция Gateway являются «американоцентричными». К соответствующем документу присоединились США, Австралия, Канада, Япония, Люксембург, Италия, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания.

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