«Роскосмос» ответил на исключение из лунной группы

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на исключение госкорпорации из экспертной группы по лунной программе. Об этом он сообщает ТАСС.

«Как можно быть исключенным из какой-то "лунной группы", если мы туда никогда и не входили?!» — написал Рогозин. Генеральный директор госкорпорации добавил, что НАСА проводило брифинги с участием «Роскосмоса», однако российская сторона настаивала на равноправии всех участников: «То, что сейчас пытается сделать NASA по Луне, это американский проект с ограниченным участием внешних партнеров. Нам это неинтересно. У России есть своя программа исследований Луны».

25 января стало известно, что представителей России исключили из экспертной группы, которая занимается обсуждением перспектив создания международной окололунной станции Gateway. Решение было принято после многократных заявлений российской стороны о своей неготовности участвовать в проекте. В пресс-службе госкорпорации заявили, что последний раз участвовали в такой встрече в июне 2020 года.

Программа по созданию возглавляемой НАСА международной обитаемой окололунной станции Gateway была публично представлена в марте 2017 года. Она станет частью программы по разработке пилотируемого полета на Марс и кроме США в ней принимают участие Канадское космическое агентство, Европейское космическое агентство и Японское агентство аэрокосмических исследований.