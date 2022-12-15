Подводный крейсер "Дмитрий Донской" провел в 2021 году в море почти треть года

Командир ТК-208 "Дмитрий Донской" капитан 1-го ранга Олег Цыбин за командирским пультом в центральном посту. Май 2019 года.

С 2017 года корабль в ходе выполнения задач по предназначению прошел 56 тысяч морских миль, рассказал командир атомной подлодки Олег Цыбин

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Экипаж тяжелого атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 941 (шифр "Акула") "Дмитрий Донской" в ходе выполнения задач по обеспечению испытаний новых атомоходов провел в море в 2021 году почти треть года. Об этом в интервью ТАСС рассказал командир атомной подлодки (АПЛ) капитан 1-го ранга Олег Цыбин.

"Пожалуй, 2021 год стал для нас наиболее насыщенным. Корабль провел в море 131 сутки - почти треть года", - рассказал Цыбин, отметив, что с 2017 года корабль в ходе выполнения задач по предназначению прошел 56 тысяч морских миль.

По его словам, после участия в Главном военно-морском параде крейсер обеспечивал мероприятия боевой подготовки в акваториях Баренцева и Белого морей. "Главной задачей, поставленной перед экипажем корабля, было обеспечение испытания новых ракетных подводных крейсеров, строящихся на Севмаше. Отрабатывали взаимодействие между кораблями, передавали опыт экипажам АПЛ четвертого поколения", - сообщил командир крейсера.

В 2017 году тяжелый крейсер ТК-208 "Дмитрий Донской" совершил свой последний дальний поход с Северного на Балтийский флот. В составе боевого расчета кораблей ВМФ крейсер принял участие в праздновании Дня Военно-морского флота. Все время движения корабль находился в надводном положении.