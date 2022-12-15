В Конгрессе США собрались подсчитать необходимое для боеспособности флота количество военных кораблей

Источник изображения: topwar.ru

Сколько военных кораблей должно быть в составе Военно-морских сил США? Этот вопрос превратился сегодня в повод для бурных политических дискуссий в американском руководстве. Представители Конгресса, администрации президента и Пентагона имеют разные точки зрения на данный вопрос. Поэтому в Конгрессе США собираются создать специальную комиссию, которая должна определить необходимое количество кораблей для того, чтобы американский флот был боеспособен и мог решать поставленные перед ним задачи.

Национальная комиссия по будущему военно-морского флота будет создана на основе Закона об санкционировании национальной обороны в этом году. На выполнение работы ей дадут 18 месяцев. За это время специалисты должны будут подсчитать, сколько кораблей нужно для флота и какими финансовыми возможностями располагают США для обеспечения своей военно-морской мощи. Помимо кораблей, рекомендации будут даны и по составу самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов морской авиации Военно-морских сил США.

В законопроекте изложены многочисленные факторы, которые комиссия должна рассмотреть, начиная от потребностей в офицерах и плана ВМС по модернизации четырех государственных верфей и заканчивая судостроительными промышленными мощностями и соответствующими программами технического обслуживания. По сути, рабочая группа Конгресса должна будет учесть все мыслимые факторы, а также соотнести их с финансовыми возможностями американского бюджета.

Работа комиссии, как рассчитывают в Конгрессе, положит конец постоянным спорам представителей Военно-морских сил, министерства обороны, финансового ведомства и президентской администрации по поводу численности личного состава, количества кораблей, самолетов, вертолетов и беспилотников на вооружении ВМС США.

Однако некоторые эксперты не очень довольны созданием комиссии. Адмирал флота в отставке Джеймс Фогго утверждает, что новая прослойка бюрократии - последнее, что нужно американскому флоту. Появление комиссии, считает адмирал Фогго, ничем не поможет реальному повышению боеспособности флота. ВМС США нуждаются в дополнительном финансировании и в целенаправленных миссиях, а новые структуры из конгрессменов ситуацию не изменят, убежден эксперт.

Отметим, что в последнее время США уделяют все больше внимания модернизации своих военно-морских сил. Если учитывать перспективу конфликта с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, значение флота многократно повышается. Тем более, что и КНР не дремлет, а увеличивает количество кораблей и подводных лодок постоянно, делая свой флот все более боеспособным и превращая его в серьезного потенциального конкурента американских военно-морских сил. Одно из направлений - разработка субмарин нового поколения и одновременно непрекращающаяся возня с проектом Zumwalt, который съедает десятки миллиардов долларов и у которого на выходе неизвестно что должно получиться - то стелс-эсминец с электромагнитной пушкой, то корабль прибрежной зоны, то носитель гиперзвуковых ракет.