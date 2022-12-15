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Военное обозрение

Le Figaro: Саудовская Аравия решила подумать о собственных интересах, а не следовать интересам США

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Источник изображения: topwar.ru

Как отмечает французское издание Le Figaro, всё больше стран в мире не хотят каждый свой шаг сверять с мнением Вашингтона и стремятся ставить во главу угла свои интересы.

Эта линия ярко просматривается в поведении крупнейшего игрока на мировом нефтяном рынке – Саудовской Аравии. Эта страна решила встать в авангарде арабского мира в развитии арабо-китайских отношений. Очевидно, что Пекин является главным мировым конкурентом Вашингтона. Но это не помешало Эр-Рияду провести у себя недавно арабо-китайский саммит и принимать председателя КНР Си Цзиньпина, пишет издание.

При этом Le Figaro констатирует, что ранее предпринятые попытки США изолировать Саудовскую Аравию провалилась. На фоне развивающегося в мире энергетического кризиса вес Эр-Рияда в мировых делах вновь повысился. Из-за антироссийских санкций у Запада возникли проблемы с поставками нефти, а заменить такого крупного поставщика как Россия может лишь Саудовская Аравия, отмечает издание. Это в итоге вынудило даже приехать на Ближний Восток президента США Джо Байдена, который обещал во время предвыборной гонки не связываться с саудовскими лидерами, а затем приехал уговаривать их увеличить добычу нефти, продолжает Le Figaro.

Однако несмотря на всё уговоры Вашингтона, Эр-Рияд не пошёл у него на поводу, хотя на словах и обещал выполнить просьбу американцев.

Кроме того, саудовские власти приняли китайского лидера на высшем уровне, как они обычно принимали американских президентов, показывая тем самым Дяди Сэму, что они найдут выход, если США опять попытаются их изолировать. Это также было стремлением показать, что Эр-Рияд, да и другие страны Персидского залива готовы вести независимую внешнюю политику, подчёркивает Le Figaro.

Французская газета также пишет, что региональные державы в разных частях света проводят такую же внешнюю политику, и проявлением её независимости стало отсутствие их поддержки Запада в украинском конфликте. Однако, отмечает Le Figaro, это не означает их враждебное отношение к Вашингтону, постоянный эти страны хотят проводить свою политику и при этом сохранять хорошие отношения с США.

Вопрос лишь в том, получится ли у них это, ведь США всегда требовали подчинения.

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Страны
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Франция
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