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Военное обозрение

Председатель Госдумы РФ анонсировал антитеррористическую конференцию России, Турции, Ирана, Пакистана и Китая

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Источник изображения: topwar.ru

В течение ближайших месяцев будет проведена конференция по вопросам противодействия терроризму. В ней примут участие представители России, Турции, Ирана, Пакистана и Китая. Об этом заявил председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин.

По словам Володина, которые он произнес в процессе встречи с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом, на конференции будут обсуждаться как вопросы противодействия террористам, так и другие направления межгосударственного сотрудничества. Конференция пройдет в течение первого полугодия 2023 года, более точные даты будут известны позже.

Наши президенты делают все для того, чтобы защитить суверенитет своих государств. Чтобы граждане наших стран определяли свое будущее

- заявил Вячеслав Володин.

Стоит отметить, что сейчас Россия уделяет повышенное внимание вопросам сотрудничества с азиатскими странами. Такая линия укладывается и в общий контекст переориентации российской внешней политики на Восток, после того, как США и страны Евросоюза заняли демонстративно антироссийскую позицию, поддерживая вооруженные силы Украины в их противостоянии российской армии. Вопросы совместной борьбы с терроризмом также очень важны на фоне активизации радикальных группировок как на Ближнем Востоке - в Сирии, Ираке, да и в самих Турции и Иране, так и в Центральной Азии, включая бывшие советские республики и Афганистан.

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