Глава МИД Нидерландов и генсек НАТО выступили за увеличение поставок оружия Украине вдвое

Страны НАТО и часть их союзников начали поставлять вооружения Киеву вскоре после начала специальной военной операции России на Украине

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра и генеральный секратарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи в Брюсселе договорились о необходимости "удвоить усилия" по снабжению Украины вооружениями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на странице нидерландского министра в Twitter.

"Говорили о нашей непоколебимой поддержке Киева и необходимости удвоить усилия по обеспечению Украины оружием", - подчеркнул глава нидерландского внешнеполитического ведомства.

Страны НАТО и ряд их союзников начали поставлять вооружения Киеву вскоре после начала специальной военной операции России на Украине.