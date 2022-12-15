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ТАСС

Глава МИД Нидерландов и генсек НАТО выступили за увеличение поставок оружия Украине вдвое

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Вопке Хукстра
Вопке Хукстра.
Источник изображения: sm.news

Страны НАТО и часть их союзников начали поставлять вооружения Киеву вскоре после начала специальной военной операции России на Украине

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра и генеральный секратарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи в Брюсселе договорились о необходимости "удвоить усилия" по снабжению Украины вооружениями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на странице нидерландского министра в Twitter.

"Говорили о нашей непоколебимой поддержке Киева и необходимости удвоить усилия по обеспечению Украины оружием", - подчеркнул глава нидерландского внешнеполитического ведомства.

Страны НАТО и ряд их союзников начали поставлять вооружения Киеву вскоре после начала специальной военной операции России на Украине. 

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Страны
Нидерланды
Россия
Украина
Проекты
NATO
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