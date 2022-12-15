Чехия проведет модернизацию партии танков Т-72, закупленных для Украины в одной из африканских стран

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Украина в следующем году получит еще 30 танков Т-72, прошедших модернизацию на предприятиях Excalibur Army в Чехии. Работы будут проведены в рамках опциона на 30 дополнительных танков к уже закупленным девяноста, которые для Украины оплатили США и Нидерланды.

Дополнительная бронетехника в очень плохом состоянии была закуплена в одной из африканских стран, согласившейся передать их Украине за отдельную плату, конечно. Название страны не приводится. Вообще же Excalibur Army закупает бывшие советские танки по всему миру, модернизирует их и продает нуждающимся армиям, в частности Украине. Оплачивает весь этот банкет США.

На следующей неделе будут получены первые пять единиц танков для Украины, мы хотим поставить 18 единиц до конца года

- заявили в Excalibur Army.

На модернизацию одного танка уходит примерно 66 дней, однако технология уже отработана и занимает гораздо меньше времени. В ходе проводимых работ танк полностью разбирают, после чего меняют практически все, в итоге получая фактически новую машину с динамической броней, современными устройствами и средствами связи. Танк модернизируют до версии Avenger - якобы новой чешской модернизации танка Т-72, что делает его сопоставимым с танками 3-го поколения. Там установлена связь стандарта НАТО, GPS, тепловизоры и т.д. в общем все тот Т-72М1, но получивший немного апгрейда.

Первые 90 танков Т-72, которые модернизирует Чехия, будут взяты с хранения чешской армии, а работы оплатят США и Нидерланды, каждая страна по 45 танков. Первая партия модернизированных машин должна поступить на вооружение ВСУ уже в декабре, возможно, что они уже доставлены на Украину. Подается все это как поставка танков от Нидерландов.