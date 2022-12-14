Войти
ТАСС

Миротворцы РФ ведут переговоры для возобновления движения по Лачинскому коридору

183
0
0
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Как уточнили в Минобороны РФ, переговоры ведутся с представителями Азербайджана

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Командование российского миротворческого контингента проводит переговоры с представителями Азербайджана для возобновления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.

"Командованием российского миротворческого контингента ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт-Горис", - сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало армянское государственное агентство Арменпресс, группа азербайджанцев в штатском, представившаяся экологами, утром 12 декабря заблокировала трассу Степанакерт - Горис. В Ереване инцидент был расценен как провокация официального Баку, направленная на создание гуманитарной катастрофы в непризнанной республике. Несколько сотен человек, в основном представители оппозиционных молодежных организаций, 13 декабря провели акцию протеста возле офиса ООН в центре Еревана. Протестующие требовали применить политические инструменты для разблокировки Лачинского коридора.

Лачинский коридор является единственной дорогой, связывающей Армению и Нагорный Карабах. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Похожие новости
18.05.2021
Демаркация границы: Ереван просит помощи у Москвы, Баку требует не втягивать ОДКБ
28.12.2020
Александр Фомин объяснил, зачем России морской объект в Африке
07.12.2020
Министр обороны России провел тематическое селекторное совещание
02.12.2020
Миротворение: части «голубых касок» появятся в каждом военном округе
19.08.2019
Война на Кавказе в августе 2008 года получила новую оценку
08.07.2019
Три армии: какой в России нужен парад
26.12.2016
Основы несокрушимости
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 02:59
  • 39574
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 02:17
  • 72
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 13.12 23:52
  • 1
FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии
  • 13.12 23:44
  • 1
США пора задуматься о завершении конфликта на Украине
  • 13.12 23:32
  • 1
Доклад RAND: что сделано и что пока не сделано против России
  • 13.12 23:10
  • 1
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 13.12 19:31
  • 1
Расчеты «Искандеров» нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ
  • 13.12 16:50
  • 4
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 13.12 13:59
  • 1
Евгений Дудоров: робототехнике РФ нужна революция, на эволюцию времени нет
  • 13.12 11:30
  • 0
Алексей Бутримов: новые санкции против авиации ни на что не повлияют
  • 13.12 06:06
  • 4
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 13.12 05:28
  • 10
Полет «Стрижа»
  • 13.12 01:38
  • 5
Путин призвал верить только ему в вопросе снабжения российской армии
  • 13.12 00:07
  • 57
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 12.12 23:46
  • 3
Россия будет защищать союзников всеми имеющимися средствами, заявил Путин