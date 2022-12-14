Миротворцы РФ ведут переговоры для возобновления движения по Лачинскому коридору

Как уточнили в Минобороны РФ, переговоры ведутся с представителями Азербайджана

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Командование российского миротворческого контингента проводит переговоры с представителями Азербайджана для возобновления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.

"Командованием российского миротворческого контингента ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт-Горис", - сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало армянское государственное агентство Арменпресс, группа азербайджанцев в штатском, представившаяся экологами, утром 12 декабря заблокировала трассу Степанакерт - Горис. В Ереване инцидент был расценен как провокация официального Баку, направленная на создание гуманитарной катастрофы в непризнанной республике. Несколько сотен человек, в основном представители оппозиционных молодежных организаций, 13 декабря провели акцию протеста возле офиса ООН в центре Еревана. Протестующие требовали применить политические инструменты для разблокировки Лачинского коридора.

Лачинский коридор является единственной дорогой, связывающей Армению и Нагорный Карабах.