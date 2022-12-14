Франция анонсировала поставку Украине новой партии зенитных комплексов на фоне сообщений о нехватке комплектующих к С-300 и «Бук-М1»

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Франция готовится поставить Украине новую партию зенитных комплексов, причем сделать это планируется в ближайшее время. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна, выступая на международной конференции по поддержке Украины.

Франция уже поставила Украине часть обещанных систем ПВО, речь идет о ЗРК малой дальности Crotale (Кроталь) вместе с радиолокационными системами GM200. Количество переданных комплексов французы не раскрывают, но подчеркивают, что не все, что планировалось передать, Киев получил. Поэтому в ближайшее время украинская армия получит еще какое-то количество зенитных комплексов.

Часть систем противовоздушной обороны уже была отправлена, другая партия будет доставлена на Украину в ближайшее время

- заявила Колонна.

Между тем западные зенитные комплексы играют незначительную роль в противовоздушной системе Украины, это признают в НАТО. Основу ПВО Украины по-прежнему составляют ЗРС С-300 и ЗРК "Бук-М1", оставшиеся от советской армии. Однако запчасти для этих комплексов, а самое главное ракеты стремительно заканчиваются, а взять их негде. Как пишет Financial Times, США готовы купить зенитные ракеты для советских комплексов, да негде. За все время СВО Западу удалось выкупить единственную систему С-300 у Словакии вместе с ракетами и на этом все. Предполагается, что еще несколько массированных ракетных ударов и украинская ПВО превратиться в одно название.

Между тем поставками зенитных комплексов НАТО ситуацию не спасешь. Западные страны передают штучные ЗРК, ну может батарею - другую, а их необходимо "сотни" штук, чтобы закрыть все небо Украины. Таких возможностей у Запада нет.