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Интерфакс-АВН

Песков исключает возможность начала вывода войск РФ с Украины ещё в этом году

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - О том, что Россия может начать вывод войск с Украины до конца текущего года, не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать предложение президента Украины Владимира Зеленского о том, что России стоит начать вывод войск с Украины к Рождеству. У представителя Кремля поинтересовались, готова ли Москва пойти на это до конца текущего года.

"Об этом не может идти и речи", - отреагировал Песков.

Он пояснил, что "украинской стороне необходимо принимать те реалии, которые сложились за все это время".

"Это реалии, которые произошли из-за той линии, той политики, которую проводило на протяжении последних лет пятнадцати, а то и двадцати руководство Украины и сегодняшний украинский режим", - продолжил Песков.

По его словам, "эти реалии говорят о том, что у Российской Федерации появились новые субъекты, появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях".

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