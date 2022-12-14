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Военное обозрение

США передали курдским формированиям в Сирии гаубицы М777, что вызвало недоумение в Анкаре

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Источник изображения: topwar.ru

США передали "Сирийским демократическим силам" (SDF) 155-мм гаубицы M777. SDF - курдские формирования, которые поддерживаются США, но конфликтуют с турецкими войсками. Получается, что эти гаубицы теперь могут быть использованы курдами против турецкой армии как минимум на севере Сирии.

США, номинально возглавляющие международную коалицию по борьбе с "Исламским государством" (*террористическая организация запрещена на территории Российской Федерации) в Сирии и Ираке, совершили поставку очередной партии вооружений для возглавляемых курдами "Сирийских Демократических сил".

По информации аффилированных с сирийской оппозицией СМИ, новая партия, в которую входит оружие, боеприпасы, а также транспортные средства, уже прибыла в Дерик (Аль-Маликию).

В конце ноября в Пентагоне заявляли о планах "корректировки" поставок оружия, которое может быть использовано против союзников США по НАТО, в частности Турции. Однако полностью прекращать поставки вооружений сирийским курдам в планы США не входит.

Официальный представитель американского военного ведомства Эрик Пахон отметил, что в Пентагоне собираются внести изменения в военную помощь "курдским партнерам" в той мере, в которой это требуется для окончательной ликвидации "Исламского государства"*.

Передача гаубиц курдским вооружённым формированиям вызвала недоумение и напряжённость в Анкаре. Ведь в Турции понимают, что за всеми словами о борьбе с ИГИЛ* такое вооружение может быть использовать курдами и против турецких войск, находящихся на севере САР.

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