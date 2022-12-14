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ТАСС

СМИ: признание Меркель говорит о том, что Запад никогда не считал Россию партнером

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Ангела Меркель и Олаф Шольц
Ангела Меркель и Олаф Шольц.
Источник изображения: © AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZ

Как пишет издание The Global Times, западные страны не тратили усилий на урегулирование своих разногласий с РФ по кризису на Украине

ПЕКИН, 13 декабря. /ТАСС/. Признание экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что западные страны изначально не планировали содействовать выполнению минских соглашений, свидетельствует о том, что Запад никогда не считал Россию партнером по диалогу. Об этом говорится в опубликованной во вторник статье китайской газеты Global Times.

"От продавливания минских соглашений и до разжигания текущего конфликта между Москвой и Киевом - во всем этом Запад открыто или же тайно пытается посредством затягивания измотать и сдержать страну, которую он счел противником. Он никогда по-настоящему не считал Россию партнером по диалогу", - отмечается в материале.

"Меркель [в интервью германской газете Die Zeit] на самом деле созналась в том, что западные политики не хотят признавать о минских соглашениях: они послужили лишь полумерой, которая должна была купить время Украине и Западу, а западные страны никогда не тратили настоящих усилий на то, чтобы урегулировать свои разногласия с Россией по кризису на Украине", - говорится в статье.

"Заявление экс-канцлера ФРГ срывает последние оставшиеся покровы той "дружественной" маски, которую некоторые западные страны надевают перед Россией. В глазах некоторых стран Запада Россия с дипломатической и политической точки зрения просто "чужак", - отмечают авторы материала.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты несогласных с новым курсом Киева. В ответ власти Украины в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе с применением авиации и массированным обстрелом жилых кварталов. Минские соглашения, достигнутые в 2014-2015 годах, должны были стать основой урегулирования в Донбассе. Они были подписаны при посредничестве ОБСЕ, России, Германии и Франции.

В опубликованном 7 декабря текущего года интервью германской газете Die Zeit экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала заключение минских соглашений "попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее". По ее словам, "всем было ясно", что конфликт был заморожен, и проблема не была решена, "но именно это дало Украине бесценное время". Она выразила сомнение, что тогда страны НАТО могли бы оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором они делают это теперь. 

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Германия
Россия
Украина
Франция
Проекты
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ОБСЕ
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