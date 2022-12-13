Сводка Минобороны РФ даёт понять, что украинская боевая авиация продолжает появляться на тех или иных направлениях российской СВО

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны РФ представляет сводку о событиях в зоне специальной военной операции по состоянию на 12 декабря. Сводка представляет собой привычный набор сведений об уничтожении живой силы и военной техники противника на различных направлениях.

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что на Купянском и Краснолиманском направлениях противник потерял до 70 человек личного состава, три ББМ (боевые бронированные машины) и пять армейских автомобилей в результате комплексного огневого поражения.

Сообщается о продолжении наступательных действий ВС РФ к западу от Донецка. Приводятся данные и о том, что пресечены попытки ВСУ контратаковать, в том числе в направлении посёлка Пески. Потери противника в этой неудавшейся для него попытке контратаки составили до взвода личного состава, две ББМ и три снаряжённых пикапа.

Также озвучены сведения о работе боевой авиации. В частности, произведено уничтожение полевого склада боеприпасов противника в районе города Гуляйполе Запорожской области.

Сводка содержит информацию, позволяющую сделать вывод о том, что украинская боевая авиация продолжает появляться на тех или иных направлениях российской СВО. Указано на уничтожение двух истребителей МиГ-29 Воздушных сил ВСУ в районе Павловки и Родинского в ДНР. Также были уничтожены два вертолёта Ми-8 противника. Это притом, что с февраля на Украине уничтожено (сбито, захвачено или уничтожено на аэродромах) 343 боевых самолёта и более 180 вертолётов. Это уже больше того, что было на вооружении у ВСУ к 24 февраля. В этой связи можно говорить, что уничтоженные два МиГа – либо ранее восстановленные на Украине истребители, выведенные с консервации, либо поставленные «партнёрами».

Сообщается об успешном перехвате нашими войсками двух баллистических ракет комплекса «Точка-У» и двух реактивных снарядов ракетной установки HIMARS американского производства.