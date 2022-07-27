Провокационный фон: о чем говорит растущая активность украинских спецслужб

Российские силовики сорвали попытку угнать боевой самолет и предупредили подрыв емкостей с опасными веществами

В понедельник, 25 июля, российские военные высокоточным оружием уничтожили базу с американскими ракетами к системам HIMARS и снарядами к гаубицам М777 в Хмельницкой области. В этот же день стало известно о подготовке украинскими вооруженными формированиями масштабной провокации в Славянске. По данным Минобороны РФ, верные Киеву боевики планируют взорвать хранилища с токсичными веществами и заявить, что это стало результатом обстрела российских военных. А в ФСБ РФ сообщили о срыве операции военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов. Киевские спецслужбы пытались подкупить летчиков РФ, предлагая до $2 млн за боевую машину.

ФСБ сорвала угон самолета

25 июля ФСБ сообщила о срыве операции военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов. В заявлении контрразведчиков говорится, что сотрудники Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны Украины, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать российских военных летчиков. Пилотам предлагали угнать боевые самолеты и совершить посадку на один из аэродромов ВФУ. За это им обещали денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза.

Также украинская разведка обещала переправить жен офицеров в одну из стран ЕС и предоставить им гражданство либо вид на жительство.

В ФСБ сообщили, что к операции были причастны западные спецслужбы, в первую очередь британские.

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ Источник изображения: iz.ru

Информацию о военных летчиках украинские разведчики искали в интернете.

— Действуют изощренно, представляются иностранными журналистами, аналитиками, в последнее время даже не стесняются выступать от имени российских СМИ и госорганов. Украинские разведчики предлагают перевести общение в мессенджеры, как они предполагают, на более безопасные способы связи. Мы видим эту деятельность и принимаем соответствующие меры, — сообщил один из сотрудников ФСБ.

В переписке, представленной Федеральной службой безопасности, агенты украинской разведки сообщали летчикам, что им «необходимы боевые самолеты или вертолеты (список моделей очень широкий)». Известно, что их интересовали боевые самолеты Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.

Также ФСБ представила оперативную видеосъемку, где сотрудник ГУР Украины обещает за самолет $1 млн. При этом украинский разведчик в ходе переговоров повышал ставки.

— Можем с вами договориться — отдельно сверху еще миллион, я вам гарантирую, — говорит он на видеозаписи.

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ Источник изображения: iz.ru

Сотрудники ГУР обещали заплатить аванс — $4 тыс. Их попытались передать с помощью курьера. На оперативной видеосъемке ФСБ есть момент передачи этой суммы, задержанный курьер и изъятые деньги. Теперь их направят на восстановление Донецка и Луганска.

Украинская военная разведка, готовясь принять российский самолет, предоставила пилотам схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины. Также они раскрыли, что маршрут полета надо строить над безлюдной местностью, «потому что в населенных пунктах наибольшее скопление ПЗРК».

Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов, сообщили в ФСБ.

Конкретные объекты не названы, но из документов ясно, что один из сотрудников ГУР Украины называет российскому летчику как желательное место посадки аэродром Канатово в Кировоградской области. Накануне — 24 июля — в Минобороны РФ заявили, что на этом аэродроме была поражена авиационная техника воздушных сил Украины.

Провокация в Славянске

В Минобороны России 25 июля сообщили, что украинские власти завершили подготовку провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. По данным российского военного ведомства, в ближайшие дни сотрудники СБУ планируют взорвать на масложировом комбинате в Славянске (ЛНР) емкости с химически опасным веществом — гексаном — общим объемом более 120 т.

— В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 км. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов, — заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, гексан — это мощный нейротоксин и канцероген. Оказывает раздражающее действие на кожу, поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает поражение периферической и угнетение центральной нервных систем.

Летчик во время боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ Восточного военного округа по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ в ходе специальной военной операции Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Михаил Мизинцев напомнил, что лучше всего для защиты от паров гексана укрыться в помещениях, плотно закрыть окна и двери. В случае отравления надо обеспечить пострадавших притоком свежего воздуха, защитить органы дыхания и кожу.

Также он сообщил, что гексан способен самовоспламеняться при температуре плюс 23–38 ºС, что в условиях аномальной жары, которая стоит в Славянске, может привести к взрыву.

— Цель данной провокации — по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ, — сообщил генерал-полковник.

Склад для HIMARS

Вооруженные силы России 25 июля продолжили наносить удары по военной инфраструктуре Украины.

— Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве рассказали также об уничтожении в акватории Днепровского лимана двух десантных кораблей ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами. А в результате удара ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВФУ уничтожено более 100 националистов и иностранных наемников.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией за сутки ликвидировано шесть командно-наблюдательных пунктов, в том числе подразделений 60-й пехотной бригады, 113-й бригады теробороны, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, рассказали в Минобороны.

Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

В ходе контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерийских взвода гаубиц Д-20, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и восемь украинских взводов орудий Д-30 на огневых позициях.

Российская ПВО сбила шесть беспилотных летательных аппаратов и шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 260 самолетов, 144 вертолета, 1611 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4161 танк и других боевых бронированных машин, 763 машины реактивных систем залпового огня, 3198 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4459 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Российские вооруженные силы активно уничтожают украинские хранилища боеприпасов, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин. Масштабные потери снарядов и ракет не только снижают боевой потенциал ВФУ, но и не дают киевским боевикам обстреливать мирные города.

– В последние недели ежедневно появляется информация об очередном уничтоженном украинском складе боеприпасов. Российские военные научились находить такие объекты и оперативно их уничтожать. Это говорит о грамотной работе всех видов разведки, а также о налаженной системе мониторинга обстановки, – считает эксперт. – Понятно, что украинские военные тоже стараются защитить эти важные активы. Проводят рассредоточение, прячут боеприпасы среди гражданских построек и мирных домов. Но российские высокоточные средства поражения дают возможность ликвидировать объекты и в таких сложных условиях.

ПВО против «Точек-У»

В Минобороны 25 июля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Зенитно-ракетный расчет старшего лейтенанта Максима Томилова прикрывал группировку российских войск от воздушных налетов, когда в его зоне ответственности оказались пять воздушных объектов противника. Максим грамотно поставил задачи подчиненным и лично приступил к поражению воздушных целей.

— Благодаря умелым и грамотным действиям старшего лейтенанта Томилова были сбиты три оперативно-тактические ракеты «Точка-У» и два украинских беспилотника, осуществлявших воздушную разведку и корректировку огня, — рассказали в военном ведомстве.

Отделение младшего сержанта Сергея Зайцева выдвигалось для поддержки воздушного тактического десанта, когда украинские диверсанты атаковали их колонну. В завязавшемся бою Сергей уничтожил вражеский автомобиль и трех боевиков, противник отступил.

Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на харьковском направлении Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

После боестолкновения Сергей взял на буксир получивший повреждения автомобиль с боеприпасами и доставил его до пункта назначения.

— Смелые и решительные действия Сергея Зайцева позволили колонне прибыть в заданный район своевременно и без потерь, — рассказали в Минобороны.

С первых дней специальной военной операции сержант Иван Алимасов проводит инженерные работы по обеспечению продвижения российских войск. В результате его профессиональных действий было обнаружено, разминировано и уничтожено более 20 растяжек, до 15 противотанковых и более 30 противопехотных мин, более 20 противопехотных осколочных мин направленного поражения, в том числе американского производства, а также 15 артиллерийских снарядов различного калибра и других взрывоопасных объектов.

Неоднократно после боестолкновений сержант находил неразорвавшиеся снаряды и уничтожал их.

Мужество, отвага и профессиональные действия сержанта Ивана Алимасова обеспечили стремительное наступление российских войск, в результате чего был взят под контроль стратегически важный объект, рассказали в Минобороны.

Богдан Степовой

Андрей Федоров