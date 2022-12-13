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ТАСС

В Ватикане считают, что он мог бы стать подходящим местом для диалога по Украине

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Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин
Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин.
Источник изображения: AP Photo/ Antonio Calanni

Ватикан готов способствовать диалогу сторон без предварительных условий, заявил кардинал Пьетро Паролин

РИМ, 12 декабря. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин считает, что государство могло бы стать подходящим местом для организации встречи сторон для диалога по Украине.

"Мы готовы, Ватикан мог бы стать подходящей площадкой для этого. Наше желание заключается в том, чтобы предложить пространство, где стороны могут встретиться и начать диалог без предварительных условий", - сообщил он в понедельник, отвечая на вопрос ТАСС. 

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Страны
Украина
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