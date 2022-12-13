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Интерфакс-АВН

Начальник белорусского Генштаба заявляет о попытках Запада спровоцировать Минск на активные военные действия

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Виктор Гулевич
Виктор Гулевич.
Источник изображения: wikimedia.org

Минск. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Запад пытается спровоцировать Минск на активные военные действия, считает первый замминистра обороны, начальник генштаба Вооруженных Сил Белоруссии Виктор Гулевич.

"Складывается впечатление, и оно с каждым днем становится все более устойчивым, о том, что страны Запада пытаются спровоцировать нас на какие-то активные действия, которые могут быть истрактованы в их пользу. Но, естественно, используют максимально для этого Вооруженные силы Украины. Вообще силовой компонент Украины", - сказал Гулевич в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"Дело в том, что нас обвинить в чем-то не могут, в то же время, что доказательств нарушения госграницы, агрессивных действий в отношении Республики Беларусь более чем предостаточно", - отметил он.

По словам Гулевича, это и беспилотники, которые были принуждены к посадке белорусскими правоохранителями, найдены на территории республики или сбиты над ней.

"Это действительно факт. Наших беспилотников, в отличие от Украины, нет. То же самое можно сказать по нарушениям госграницы, когда осуществлена видеофиксация, как сказать, демонстративное нарушение госграницы имеется. Имеются различного рода оскорбления, заброс листовок на нашу территорию. Фактов с противоположной стороны, даже в экстремистских каналах, мы не наблюдаем", - добавил начальник Генштаба.

При этом он подчеркнул, что размещение российской группировки на белорусской территории - это фактор стратегического сдерживания.

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Страны
Белоруссия
Украина
Проекты
БПЛА
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