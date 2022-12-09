Казахстанско-китайское совместное предприятие осуществило первую поставку тепловыделяющих сборок на АЭС в КНР

Источник изображения: topwar.ru

Казахстанско-китайское совместное предприятие осуществило первую поставку тепловыделяющих сборок на атомные электростанции в КНР, пишет Eurasianet со ссылкой на сообщение пресс-службы «Казатомпрома».

Данная поставка является важной вехой в развитии отношений между Пекином и Астаной в области атомной энергетики

- заявили представители крупнейшего в мире производителя природного урана.

В пресс-релизе «Казатомпрома» от 7 декабря, на который ссылается издание, говорится о том, что 30 тонн низкообогащенного урана (НОУ) были отправлены по железной дороге в виде ядерных топливных сборок в КНР, где они были переданы заказчику – китайской General Nuclear Power Corporation.

Как указано в материале, вышеупомянутые сборки были изготовлены на заводе в Усть-Каменогорске компанией Ulba-TVS LLP, 51% акций которой принадлежит «Казатомпрому», а 49% – CGNPC - крупнейшей государственной ядерной компании Китая.

Предприятие способно производить до 200 тонн НОУ в год в виде готовых к использованию стержней, укомплектованных топливными таблетками из урана. Китайская CGNPC будет использовать их в ядерных реакторах.

В издании подчеркивают, что вышеупомянутое заявление «Казатомпрома» появилось чуть более чем через год после открытия завода.

Со слов руководства «уранового гиганта», контракт на поставку CGNPC тепловыделяющих сборок подписан на срок не менее 20 лет.

Поставка подтвердила репутацию «Казатомпрома», как надежного и приоритетного поставщика на мировом рынке ядерного топлива

- цитирует издание гендиректора компании Ержана Муканова.

Стоит напомнить, что свои «ядерные отношения» с Китаем развивает и наша страна. Еще в сентябре «Росатом» сообщал, что доставил первую партию ядерного топлива для реактора на быстрых нейтронах, который строит Китайская национальная ядерная корпорация.