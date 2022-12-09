Тайвань планирует увеличить срок военной службы по призыву «из-за вероятной войны с Китаем»

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Тайвань должен продлить обязательную военную службу с четырех месяцев как минимум до одного года. Об этом заявил в среду законодателям высокопоставленный чиновник министерства обороны острова. По его мнению, это необходимо для того, чтобы лучше подготовить граждан страны к вероятной войне с соседним Китаем.

Тайваньские мужчины призывного возраста могут начать служить в течение более длительных сроков в 2024 году, если решение будет принято до конца этого года

- заявил министр обороны Чиу Го-чэн журналистам.

Обсуждения столько сложного для Тайваня законодательного решения продолжаются, сказал он, отметив, что перенос объявления этого решения на новый год неизбежно отодвинет его реализацию еще на 12 месяцев - до начала 2025 года.

Тайваньские СМИ сообщают, что администрация президента Цай Иньвэнь может сделать заявление об увеличении срока службы уже 22 декабря 2022. Решение продлит военную службу до 12 месяцев для призывников, родившихся после 2006 года.

При предшественнике Цай Инвэнь в рамках перехода острова к полностью добровольческим силам и контрактной армии служба по призыву была сокращена до четырех месяцев. В настоящее время в вооруженных силах Тайваня служат 165 000 военнослужащих-контрактников и примерно 20 000 призывников.

Четырехмесячный период, который начался в 2013 году, был введен во время снижения напряженности в Тайваньском проливе. Однако Цай и ее партию, выступающую против объединения, призвали пересмотреть эту политику с тех пор, как они пришли к власти в 2016 году. Теперь, похоже, такой пересмотр состоится.