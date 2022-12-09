Медведев: РФ может "доделать всю работу до конца" благодаря отказу Украины от переговоров

Москва не будет размениваться "на ненужные компромиссы", заявил зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия благодаря отказу Украины от переговоров "доделает всю работу до конца, не размениваясь" на компромиссы, заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

Таким образом он прокомментировал присвоение президенту Украины Владимиру Зеленскому звания "Человека года" по версии журнала Time. По мнению Медведева, российским масс-медиа тоже есть, за что "отметить" Зеленского - "за его отказ от переговоров".

"Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы", - подчеркнул замглавы Совбеза в четверг в своем Telegram-канале.

В среду американский журнал Time назвал человеком 2022 года Зеленского и "дух Украины". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ранее такое решение, отметил, что оно соответствует "общеевропейскому мейнстриму", который носит русофобский характер.