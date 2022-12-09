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ТАСС

В Кремле считают, что 2022 год войдет в историю как год начала СВО

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По словам главы управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, начало спецоперации повлияло на планы и жизнь многих людей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. 2022 год войдет в историю как год начала специальной военной операции на Украине и присоединения к России четырех новых регионов. Такое мнение в четверг высказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, выступая в Общественной палате РФ.

"Этот год, конечно, войдет в историю не как год культурного наследия народов РФ, который был объявлен непосредственно в декабре 2021 года, а как год исторического начала специальной военной операции, присоединения четырех новых регионов к стране и год окончания восьмилетней войны. Мы не начинали войну, мы начали СВО с тем, чтобы закончить войну, которая была начата в 2014 году", - сказал Новиков.

По его словам, начало спецоперации повлияло на планы и жизнь многих людей. "Мало кто был готов к такому резкому повороту событий. И то, как повели себя многие члены Общественной палаты, как раз и вдохновляет. Потому что многие из вас откликнулись на эти события личным примером, личным участием", - отметил Новиков, подчеркнув, что введенные против членов ОП РФ санкции западных стран надо воспринимать как признание заслуг. 

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