Макрон и Шольц раздражают США: их надо держать в узде по России и Украине

New York Post: Вашингтон призвали держать Францию и Германию в узде в отношении Украины

США должны держать Францию и Германию в узде в отношении Украины, пишет автор статьи для New York Post. По его мнению, без строгого надзора со стороны Вашингтона они будут налаживать отношения с Россией вопреки мнению стран Восточной Европы и интересам Америки.

Далибор Рохач (Dalibor Rohac)

"Боже, еда здесь ужасная – и порции такие маленькие". Подобно знаменитой шутке Вуди Аллена по поводу курорта в Катскилле, проблема европейской безопасности и оборонной политики не только в том, что их недостаточно (экс-президент Дональд Трамп всегда с энтузиазмом это подчеркивал), но и в том, что они зачастую ошибочны.

Спустя всего несколько часов после завершения государственного визита президента Эммануэля Макрона в Соединенные Штаты, охарактеризовавшегося эффектным глянцем и кажущейся теплотой, французский лидер вдруг заявил, что в будущее мирное соглашение по Украине непременно придется включить западные гарантии безопасности для России, которые должны стать одним из его важнейших элементов.

Такая идея оскорбительна не только для Киева, но и для наших союзников по НАТО из Восточной Европы. Она возвышает кремлевские заявления о том, будто Запад "окружает" Россию, до уровня вполне обоснованных опасений прибалтийских и прочих стран по поводу той угрозы, которую ревизионистская Россия создает их государственности.

Но словам Макрона вторит вся Франция. Настроения в стране, как и всегда, пропитаны антиамериканизмом. Согласно широко распространенному мнению, Соединенные Штаты наживаются на вооруженном конфликте, продавая оружие и ставя Европу в зависимость от своего дорогого сжиженного природного газа. Президент очень влиятельного Французского института международных отношений Тьерри де Монбриаль (Thierry de Montbrial) недавно заявил, что остановить вооруженный конфликт можно только в том случае, если Соединенные Штаты прекратят поставки оружия на Украину.

В Берлине картина тоже не вызывает оптимизма. "Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если и Россия проявит готовность вернуться к этому мирному порядку", - сказал недавно канцлер Германии Олаф Шольц. Хотя его правительство в феврале пообещало "Zeitenwende", переломный момент, Германия в новом году вряд ли выполнит свое обязательство тратить на оборону 2% ВВП.

Такое отсутствие самосознания у французов и немцев просто шокирует. Перед началом российской военной операции на Украине правительства и аналитики из Польши, прибалтийских государств и Чехии много лет били тревогу, рассказывая о российском ревизионизме. Между тем, руководители Франции и Германии с большим удовольствием вели дела с Москвой, не замечая опасений своих восточных соседей. Наверное, сейчас Макрону и Шольцу самое время проявить смирение и прислушаться, что говорит эстонка Кая Каллас, поляк Анджей Дуда или чех Петр Фиала, а не упорствовать в своем высокомерии.

Конечно, без Франции и Германии немыслима безопасность на континенте – население этих стран составляет более трети Евросоюза, а кроме того, на них приходится почти 40% его ВВП. В то же время, если предоставить им неограниченную свободу действий без строгого надзора и периодических поправок со стороны Вашингтона, это будет означать умиротворение России через головы восточных европейцев. А европейская политика в отношении Китая вряд ли будет соответствовать нашим интересам.

Финский премьер-министр Санна Марин правильно говорит, что Европа "недостаточно сильна, и без Соединенных Штатов окажется в беде". Она имеет в виду не только оборонный потенциал Европы, примером для которой может стать Финляндия, имеющая 900 тысяч резервистов и оборонный бюджет 2023 года в размере 2,25% от ВВП.

Здесь важнее другое. Марин ведет речь о коллективной решимости континента и о его готовности поступать правильно, даже если такие поступки в ближайшей перспективе дорого ему обойдутся. Когда американское лидерство отсутствует, как это было в 2013 году в Сирии и в 2014 году после путинского присоединения Крыма, европейские лидеры показывают себя не с лучшей стороны. Даже наоборот. Следовательно, если цель американской политики состоит в побуждении европейцев к правильным поступкам, причем не только на Украине, но и по таким острым вопросам как Китай, Америка не может себе позволить отдалиться от континента.

Любая американская администрация, как республиканская, так и демократическая, должна и дальше работать с нашими традиционными, хоть и часто раздражительными партнерами из Парижа и Берлина. Но еще важнее то, что администрация должна работать гораздо упорнее, усиливая и поддерживая наиболее проницательных, дальновидных и просвещенных политиков из восточноевропейских столиц, таких как Варшава, Таллин, Хельсинки и Прага.