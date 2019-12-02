Parlamentní listу (Чехия): плохо, госпожа Меркель… Тереза Спенцерова ощущает волнение: "Речь идет о Западе и России"

Хорошо, наверное, было во времена Варшавского договора! А теперь США с союзниками не церемонятся и бесплатно ничего не дают, комментирует чешский аналитик ухудшение отношений между США и европейскими членами НАТО, о чем с обеспокоенностью говорила Меркель.

"Хорошо, наверное, было во времена существования Варшавского договора! А теперь США со своими союзниками не церемонятся и бесплатно ничего не дают", - так аналитик Тереза Спенцерова комментирует ухудшение отношений между США и европейской "половиной" НАТО, о чем с обеспокоенностью говорила канцлер Германии Ангела Меркель. По мнению Спенцеровой, в преддверии саммита НАТО ситуация только ухудшится. В еженедельном интервью "Парламентни листы" Тереза Спенцерова также комментирует недавний доклад чешской Службы безопасности и информации (BIS).

Parlamentní listу: Итак, служба BIS опять представила нам доклад о своей работе. Из него мы узнали, что пророссийские активисты это уже не "полезные идиоты". Ими напрямую руководят российские спецслужбы и другие органы. Что касается Китая, то китайцы якобы стремятся привлечь на свою сторону известных чешских деятелей. Эксперты в области безопасности уже предлагают инструктировать всех, кто едет в Россию или Китай. Что Вы об этом думаете? Вы тоже напуганы?

Тереза Спенцерова: Напугана? Конечно! Как же так: нашей службе BIS обо всем этом известно, а никого не арестовывают, не судят, не депортируют, не устраивают лагеря интернированных для враждебной пятой колонны?.. Разве не так, черт подери, все должно быть, или они думают, что раз в год могут просто повторить свои соображения?

- Ведется подготовка к первой встрече Путина и Зеленского. Стоит ли ожидать еще чего-то, кроме прощупывания почвы? Кстати, насколько далеко в итоге зашел Эммануэль Макрон в своих рассуждениях о необходимости договориться с Россией?

- Если я не ошибаюсь, то их встреча с глазу на глаз пока не подтверждена. Но если она состоится, то ничего революционного она не принесет. Проблемы, накопившиеся за пять лет (я подчеркну - за пять военных лет), за одну встречу не решить даже при большом желании обеих сторон. У каждой из них - своя позиция, и все зависит от того, насколько они готовы учитывать интересы друг друга. Правда, к положительным моментам можно отнести уже то, что 75 % украинцев поддерживает идею переговоров между Зеленским и Путиным о мире на Донбассе. А это также означает, что "партия войны" и украинские националисты, жаждущие "дойти до Москвы", остались в меньшинстве. Важно и то, насколько Франции и Германии уже приелся украинский кризис. Они вполне могут надавить на Киев, чтобы он соблюдал Минские договоренности. В Брюсселе, по заявлениям, от саммита нормандского формата ожидают "ощутимых результатов". Но бог его знает, что в Брюсселе под этим подразумевают. Посмотрим.

Мне неизвестно, насколько далеко в своих рассуждениях зашел Макрон, но его тезис о будущем Европы, связанном с необходимостью сближения с Россией, звучит уже, кажется, второй год. Таким образом, мы имеем дело с долгосрочной тенденцией, которая так просто не исчезнет.

- Германия готовит новый проект миграционной политики Европейского Союза. Ну как новый… Предлагается регистрировать мигрантов на границах Европейского Союза. Потом страны ЕС распределяли бы этих людей между собой и оформляли бы беженцев затем самостоятельно. При этом все мигранты уже были бы "закреплены"… Что Вы об этом скажете? Учитывая информацию о невозможности депортировать беженцев, которым отказано, и в свете того, что нечто подобное уже предлагалось и было отклонено ранее.

- Это лишь очередной пример того, что, к сожалению, лидеры Европейского Союза не способны предложить ничего нового. Они держатся за некую идею, а когда понимают, что она нереализуема, пытаются повторить то, что уже несколько раз не получилось. Они просто надеются, что на этот раз дело уж точно выгорит. Они сами в который раз наступают на одни и те же грабли и надеются, что те сами собой куда-нибудь исчезнут. А это вряд ли случится, не так ли?

- "Если мы его не свергнем, его выберут снова", - замечательная цитата одного демократического бизнесмена, который говорил об импичменте Дональда Трампа. Насколько это заявление, по-Вашему, соответствует действительности? И, кстати, Ангела Меркель и другие европейские политики стали подчеркивать необходимость сохранить боеспособность НАТО. За этим кроется страх, что Трамп "забудет" о них?

- Конечно, я не знаю, победит ли Трамп на выборах в следующем году. Однако сам он "удовлетворенно" заявляет, что попытки Демократической партии объявить ему импичмент, несомненно, помогут ему победить. Недавно завершился этап публичных слушаний, которые транслировали по телевидению. Единственное, чего на сегодня удалось добиться инициаторам импичмента, так это снижение популярности этого шага. А вот рейтинг Трампа в целом остается на неизменном уровне. Теперь последуют дальнейшие процедуральные шаги, но Демократическая партия должна для себя уяснить, чего она собственно добивается. Тем более что первый ее конгрессмен объявил, что не намерен голосовать за все более непопулярный импичмент. Весьма вероятно, что вскоре к нему присоединятся и другие демократические политики, прежде всего из тех штатов, где шансы на победу у демократов и республиканцев равны. Вообще это довольно странная попытка импичмента, но у Демократической партии остается не так уж много вариантов. Похоже, что бы демократы теперь ни предпринимали, они все равно проиграют. Скорее всего, от импичмента им придется отказаться и удовольствоваться "выговором" Трампу. Правда, никаких последствий он иметь не будет. После демократы отступят, чтобы зализать раны и подготовиться к обороне перед анонсированным докладом генерального инспектора Министерства юстиции США Хоровица. Девятого декабря он должен рассказать в Сенате, кто инициировал весь этот скандал с Трампом и российским вмешательством. Потом, конечно, интересно будет узнать, что за "гений" выдумал этот абсолютно бессмысленный импичмент.

Что касается Ангелы Меркель, то вы правы. Как раз вчера она сказала, что сейчас НАТО для нас важнее, чем во времена холодной войны. То есть в период, когда уже и в России воцарился капитализм, мы в большей опасности, чем тогда, когда друг другу противостояли две враждебные идеологии и два военных блока. Просто поразительно. Возможно, ее слова объясняются желанием сохранить хоть что-то ощутимое и уже знакомое в мире, который стремительно меняется. Хотя, возможно, объяснение просто кроется в некоем диагнозе.

Трамп тут ей совсем не помощник. Он готов сократить американские отчисления в альянс с нынешних 22 до 16%… Компенсируют ли их немцы? Или все члены вместе, еще и закупив побольше американского оружия? По некоторым оценкам, в будущей декаде члены НАТО будут вносить в общий бюджет альянса на сто миллиардов долларов больше, чем прежде.

Хорошо, наверное, было во времена существования Варшавского договора! А теперь США со своими союзниками не церемонятся и бесплатно ничего не дают…

- Башар Асад договорился с правительством Ирана о восстановлении сирийских городов и предместий. Интересная новость. Значит ли это, что Иран оплатит расходы?

- Честно говоря, мне неизвестны подробности упомянутых соглашений, но в целом ясно, что после восьми лет войны и жизни под западными санкциями у Сирии нет собственных, тем более значительных, средств на масштабные проекты по восстановлению городов. Все, что сейчас в Сирии строится или ремонтируется, в основном финансируется из частных средств местных олигархов. Отсюда вывод: упомянутые вами проекты, скорее, всего, иранцы будут возводить на собственные деньги. Возможно, к ним прибавятся средства из Китая или других стран, а вернуть долг Сирии разрешат позднее или в другой форме, не обязательно денежной.

- Множатся доказательства того, что Асад не имеет отношения к химической атаке в Думе, и мы уже говорили об этом. Удивляет то, что эту идею поддержала звезда "республиканского" телевидения FOX News Такер Карлсон. Якобы все те "гении", кто утверждает, что "бедных детишек" убил Асад, выдумывают. Встает вопрос, возможно, смелый: не предвещает ли это договора между Асадом и США в случае переизбрания Трампа? Как принято считать, на втором сроке президенты вольны делать, что захотят.

- Конечно, возможно все, но я не могу себе представить, зачем Асаду заключать с Трампом (или наоборот) какие-то договоры. Для Сирии американские войска - интервенты и оккупанты. Кроме того, США блокируют часть сирийской нефти, чтобы она не досталась сирийским властям. И в обозримом будущем ничего в этом смысле не изменится. А если бы и изменилось, то для договоренностей нужна хоть капля доверия, а я не представляю, откуда у Сирии вдруг может взяться доверие к Соединенным Штатам…

- За чем в ближайшие дни нам стоит следить?

- Приближается саммит НАТО, на котором, помимо финансовых вопросов, речь пойдет о России: США будут давить на своих союзников, настраивая их против нее, а также против Китая…

Ярослав Поланский (Jaroslav Polanský)