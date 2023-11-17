Французский политолог: как Запад сделал из уважавшей его России врага №1

Политолог дель Валль: США совершили невозможное, сделав из России врага

Политолог дель Валль пытается на страницах Valeurs actuelles разобраться в загадке: почему Запад так долго игнорировал исламистскую угрозу, заменяя ее фантомной российской угрозой? Автор приводит каталог обид России, нанесения которых США могли избежать. Возникает вопрос: все ли потеряно или есть шанс на улучшение.

После падения Берлинской стены западные страны продолжали смотреть на мир такими же глазами, что и во время холодной войны, игнорируя рост джихадизма.

После окончания "холодной войны" и распада Советского Союза страны НАТО во главе с США не изменили свою геостратегию. Они продолжали думать о России как о чудовищном клоне СССР, ошибочно считая ее "побежденной". Их ошибка была в том, что они поторопились воспользоваться ее временной слабостью, чтобы распространить свое влияние на Центральную и Восточную Европу, включая страны Балтии и даже Балканы. Это было воспринято Россией как унижение и реальная угроза (напомним, что США разместили элементы противоракетной обороны ПРО в Восточной Европе, несмотря на протесты России). У России были причины обидеться: ведь речь шла не только о ее бывшей зоне влияния во времена холодной войны, но и о землях бывшего Советского Союза.

В результате это негативное видение России, которое на Западе во многом диктовалось стереотипами "холодной войны", оказалось чем-то вроде самосбывающегося пророчества: если после 1989 года постсоветская Россия не была врагом западных стран, а в худшем случае врагом стран – бывших вассалов СССР, таких как Польша, страны Прибалтики, Словакия, Чехия и Румыния, если периферийные республики Советского Союза, такие как Грузия и Украина, воспринимали Россию в 1990-е то как друга, то как врага, то теперь дела обстоят намного хуже. Теперь Россия – главный враг США, НАТО и даже ЕС. А ведь ситуация не должна была стать такой, и она долго пребывала в относительно стабильном и даже мирном состоянии. Но она резко ухудшилась в период безответственного, вызывающего из-за своей воинственности расширения ЕС и НАТО в период с 1997 по 2013 год.

Россию презирали...

В 1994 году, а затем в 1997 году предшественник Владимира Путина Борис Ельцин присоединился к натовской программе "Партнерство во имя мира". Ельцин даже в целом согласился на партнерство НАТО-Россия, что позволило окончательно перевернуть страницу "холодной войны". Но неоднократное вмешательство Запада (прямое военное вмешательство в бывшую Югославию, Ирак и Ливию; косвенное против России в Грузии, Чечне и на Украине), а затем американская одержимость свержением просоветской диктатуры Башара Асада – все эти действия Запада прервали процесс установления партнерства России и Запада. Это привело к тому, что Россию под руководством Владимира Путина стали все больше воспринимать как врага.

Запад начал делать шаги в ущерб собственной безопасности

Так баасистский Ирак был разрушен западной интервенцией. Оказалось, этой ситуацией воспользовались такие террористические организации, как Аль-Каиды* и ИГ*. Крушением Ирака и его выходом из-под власти арабской социалистической партии БААС воспользовался и теократический Иран. После создания этого ближневосточного хаоса, которого так желали неоконсерваторы, последней каплей, переполнившей чашу терпения России, стала поддержка Западом антироссийских украинских националистов в период с 2004 года (оранжевая революция) до 2013-2014 годов (Евромайдан). А ведь потом была еще и поддержка арабских исламистских революционных сил, выступивших против Сирии, главного союзника России в Средиземноморье.

В Сирии, как и в Крыму в период правления там Украины, американская стратегия смены режима была направлена ​​на то, чтобы заставить Москву потерять контроль над своими стратегическими военными базами, расположенными на протяжении десятилетий на западе Сирии (Тартус) и в Севастополе. Без них Россия могла потерять жизненно важный выход к восточному Средиземноморью и свой статус мировой морской державы. Остальное всем известно: двойная впечатляющая военная операция России: в Сирии, чтобы спасти Башара Асада от наступления повстанцев-джихадистов, и затем в Крыму и Донбассе в 2014 году. В обоих случаях русские сохранили свои стратегические позиции на южном фланге.

…А про исламизм забыли

Последствия этой стратегии США, одобренной "галло-американской" Европой, заключаются в следующем: исламистского врага игнорировали на протяжении десятилетий, и теперь он угрожает нам уже изнутри западных демократий. А сами эти демократии занимались тем, что пытались экспортировать свои ценности в другие страны. При этом ЕС и США не защищали толком собственные территории, где ислам стал этим самым ценностям бросать открытый вызов. Старая, охваченная чувством вины не перед теми, кто был этого достоин, Европа стала потенциальным театром тотальной войны. США, теряя влияние в других местах, начинают здесь распродавать излишки оружия и сланцевого газа, которые они не могут сбыть остальному миру.

Россия, находящаяся под санкциями с 2014 года, как никогда ранее сблизилась с Китаем. Развивающиеся страны реваншистского "Глобального Юга" попадают под влияние хищнических империй: исламистской Турции, Китая и России. Американская империя, безусловно, помешала потенциально мощному российско-германскому союзу (которого опасались Збигнев Бжезинский и Джордж Фридман), но при этом она помешала и любому другому российско-европейскому сближению. США победили на короткий период, но они заплатят высокую цену за свою экстерриториальную политику мегасанкций. Злоупотребление властью доллара вызовет дедолларизацию, которая наверняка станет для США фатальным процессом. Своей политикой США также накликают на свою беду конфликт с альянсами, выступающими против американского господства. Наверняка эти альянсы будут действовать с участием ревизионистских держав, таких как Россия, Китай, Турция и Иран. А потом могут подоспеть и неприсоединившиеся государства – Индия и Бразилия…

* Аль-Каида, ИГ – исламистские террористические организации, запрещенные в РФ