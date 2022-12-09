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Военное обозрение

Ближневосточные страны размышляют над предложением передать имеющиеся ЗРК Nasams Украине с последующей заменой на новые

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Источник изображения: topwar.ru

В понедельник российские ракеты вновь обрушились на украинские города. Целью стали, как и было раньше, объекты инфраструктуры, прямо или косвенно связанные с ВСУ. В том числе попадают под удары здания и сети электроэнергетики. Украинский режим, чтобы снизить риски от российских ударов, пытается получить как можно больше комплексов ПВО от Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российские удары. Он заявил, что достаточно большое количество ракет было сбито до того, как они успели нанести какой-либо ущерб. Конечно, слова бывшего (хотя... почему "бывшего"...) актёра часто далеки от истины, но факт остаётся фактом: у Украины уже появляются элементы противовоздушной обороны, которые поставляются в первую очередь странами НАТО. Среди прочего - ЗРК норвежского производства.

На сегодняшний день натовцами-северянами поставлено две батареи Nasams. Всего Украине обещают их в количестве 8 единиц.

Такая процедура использовалась и ранее. Сначала отправляется небольшое количество, затем, после подтверждения эффективности использования или, наоборот, после уничтожения первой поставленной партии, доставляется оставшаяся часть.

Что касается Nasams, то на прошлой неделе стало известно, что Raytheon Technologies получила контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов на поставку оставшихся шести батарей.

Заявляемый срок изготовления — два года, но сейчас норвежские «доброжелатели» ищут альтернативные способы доставки. Западная компания ведёт диалог со странами Ближнего Востока, такими как Оман и Катар, по поводу поставок их систем Nasams на Украину. Посыл такой: дайте нам ваши ЗРК сегодня, чтобы мы их поставили Украине, а мы вам пришлём новые комплексы - завтра или послезавтра (только в годах).

Ближневосточные страны пока над предложением размышляют. Не исключено, что после завершения чемпионата мира по футболу несколько комплексов Nasams из Катара могут оказаться на территории Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Катар
Оман
Украина
Компании
Raytheon
Проекты
NATO
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