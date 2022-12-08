Anadolu: в итоговом проекте оборонного бюджета США нет ограничений на передачу F-16 Турции

ЦАМТО, 7 декабря. Ограничения для передачи Турции истребителей F-16 сняты в окончательной версии законопроекта по оборонному бюджету США (National Defense Authorization Act, NDAA) в размере 858 млрд. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает агентство Anadolu.

США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 – Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения – F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – Госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".

"Конференц-комитет, в который входят сенаторы и представители обеих палат конгресса США, завершил работу над законопроектом NDAA, включающим оборонный бюджет в размере 857 млрд. долл. Агентству Anadolu стала известна окончательная версия законопроекта, которая будет вынесена на голосование на пленарном заседании обеих палат конгресса. В окончательный вариант законопроекта не вошли пункты, связывающие продажу F-16 Турции с ограничительными условиями, которые были представлены 18 представителями", – передает агентство.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что сенат США снял ограничительные условия в своей версии законопроекта по сделке по истребителям F-16 с Турцией, аналогичные действия ожидались и от палаты представителей.