Первые фото переданных Польшей Украине ЗРК С-125 «Newa SC» появились на украинских интернет-ресурсах

Источник изображения: topwar.ru

Польша передала Украине модернизированные советские зенитные ракетные комплексы С-124 "Newa SC" (Cyfrowy System – цифровая система) на шасси танка Т-55. Первые фото данных ЗРК уже появились на украинских интернет-ресурсах.

ВСУ получили неназванное количество ЗРК С-125 "Newa SC" из наличия армии Польши. Передачу комплексов подтвердили и в польском правительстве, об этом рассказал бывший глава канцелярии кабмина страны Михал Дворчик. Однако ни количество переданных комплексов, ни сроки их поставки он не назвал.

Судя по фото, ЗРК поступили на вооружение ВСУ в конце лета или в начале осени, когда трава была еще зеленой. Поскольку информация о данных комплексах появилась только сейчас, можно предположить, что размещены они где-то очень далеко от фронта, скорей всего на территории западных областей Украины.

С-125 "Newa SC" (Cyfrowy System – цифровая система) – польская версия советской зенитной системы С-125 "Нева-М, установленная на шасси советского же танка Т-55. И ЗРК и танки Польша получала от Советского Союза во время вхождения в организацию Варшавского договора. Созданный в 60-х годах прошлого века для борьбы с маловысотными воздушными целями комплекс дважды модернизировался. Сначала в 1992 году ЗРК разместили на шасси танка Т-55, а РЛС на шасси автомобиля высокой проходимости МАЗ-543. На втором этапе в 1996 году была заменена почти вся аппаратура на более современную, что позволило повысить способность комплекса обнаруживать цели. А вот ракеты остались все те же, так что дальность поражения осталась прежней: по высоте - 18, по дальности - 25 км.

Комплекс предназначен для поражения воздушных целей на малых и средних высотах при любой погоде на встречных курсах и вдогон. Польша неоднократно пыталась поставить модернизированный ЗРК на экспорт, но безуспешно. Вероятно, Украина стала первым зарубежным эксплуатантом модернизированного ЗРК С-125 "Newa SC".