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Военное обозрение

Министр обороны Польши Блащак заявил о «разочаровании» решением ФРГ не передавать ЗРК Patriot Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Германия не будет передавать Киеву зенитные комплексы Patriot из наличия собственной армии и размещать их на территории западных областей Украины. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Немцы отказались передавать Украине ЗРК Patriot, чем сильно разочаровали министра обороны Польши Мариуша Блащака, выступавшего за размещение данных комплексов на территории западных областей Украины. Теперь немецкие комплексы будут размещены на польской территории.

История с немецкими ЗРК Patriot началась сразу же после падения в Польше украинских ракет, министр обороны ФРГ Кристен Ламбрехт предложила прикрыть Польшу немецкими зенитными комплексами, разместив их на польской территории. Предложение было положительно воспринято в Варшаве, Берлин получил согласие, но министр национальной обороны Мариуш Блащак вдруг предложил разместить данные зенитные системы не в Польше, а на Украине, типа там они будут лучше защищать воздушное пространство.

В ответ в Берлине посоветовали полякам передать Украине собственные ЗРК Patriot, поставка которых ожидается в ближайшее время. Тут на дыбы встал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, категорически отвергший данное предложение. Как заявил польский чиновник, польские комплексы останутся в Польше. Таким образом, Украина не получит ни польских, ни немецких ЗРК Patriot.

После разговора с министром обороны Германии я с разочарованием воспринял решение отказаться от поддержки Украины. Развертывание Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев

- заявил Блащак.

О сроках размещения немецких зенитных комплексов пока ничего не известно, в ближайшее время начнутся необходимые согласования о местах размещения и подключения ЗРК к системе ПВО Польши.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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