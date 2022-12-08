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Военное обозрение

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков вернулся с Донецкого фронта в Москву

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Источник изображения: topwar.ru

Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) покинул зону специальной военной операции и вернулся в Москву. О причинах своей, если можно так выразиться, демобилизации из рядов Народной милиции ДНР Стрелков рассказал в соцсетях, уточнив, что это была третья попытка принять участие в боевых действиях против украинских боевиков. С его слов, история с неудачной попыткой вновь встать в ряды защитников Донбасса развивалась следующим образом.

Стрелков прибыл в Донецкую Народную Республику в начале октября, 14-го числа того же месяца в одном из военных комиссариатов республики написал заявление с просьбой зачислить его в ряды ВС ДНР. Просьба была удовлетворена, новобранца зачислили в состав маршевой роты одной из мотострелковых бригад 1-го корпуса НМ ДНР для дальнейшего направления в батальон стрелкового полка. Номера войсковых частей Стрелков, по понятным причинам, не раскрывает.

После этого Стрелков довольно длительное время находился на военном полигоне, где занимался формированием нового батальона. Затем в составе этого подразделения прибыл в район города Сватово, там в течение десяти суток, как он пишет, «пытался осуществлять обязанности начштаба батальона, касающиеся подготовки к его предстоящему боевому применению на фронте».

Через десять дней нахождения вблизи от передовой Стрелков по причинам, о которых не рассказывает, вновь вернулся на полигон. Еще будучи исполняющим обязанности начальника штаба, Стрелков с удивлением выяснил, что официально не состоит в воинской должности и вообще не числится в составе полка.

Пытаясь далее понять свой статус, довольно быстро установил, что в списках личного состава N-ской бригады (в маршевую роту которой поступил при зачислении) — меня тоже давно нет

— пишет Стрелков.

Проведя неформальное расследование, выяснил, что, как он считает, стал жертвой интриг командования. После зачисления в маршевую роту его перевели в полк, в составе которого официально зачисленным он оставался всего один день. В результате с октября по ноябрь он, по сути, официально не находился на воинской службе, соответственно, незаконно владел оружием и самовольно выезжал в зону СВО.

Если бы в указанных поездках со мной что-либо случилось, то... надо объяснять, что это было бы представлено исключительно «самодеятельностью авантюриста Гиркина» или (в лучшем случае) несчастным случаем при проведении «волонтерской деятельности»

— с изумлением констатировал Стрелков, добавив, что командование части об этом казусе знало.

Придя к выводу о неоднозначности своего воинского статуса, вернее, его полном отсутствии, Стрелков сдал оружие, распределил остатки ранее им же доставленной гуманитарной помощи, помог другим военнослужащим-добровольцам из сформированного им подразделения перераспределиться в другие части и покинул Донбасс.

Вчера поздно вечером вернулся в Москву

— отчитался сегодня в своем аккаунте Стрелков.

Уже в следующем посте Игорь Гиркин анонсировал цикл публикаций по впечатлениям, полученным им в ходе пребывания в зоне специальной военной операции. Судя по первой, они будут носить в основном критический, хотя, как утверждает автор, конструктивный характер в отношении командования ВС РФ в частности и российского руководства в целом касательно стратегии и тактики ведения СВО,

Глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы РФ Александр Бородай, комментируя неудачную попытку Игоря Стрелкова «повоевать за Донбасс», предположил, что Стрелков мог действительно пытаться попасть в зону боевых действий, а мог и просто имитировать этот процесс для пиар-эффекта в рядах своих подписчиков.

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