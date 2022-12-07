Россия запросила 9 декабря заседание СБ ООН по западным поставкам оружия на Украину

Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя отметил, что "западное оружие, предназначавшееся Украине, все чаще попадает в руки бандитов и террористов"

ООН, 6 декабря. /ТАСС/. Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН 9 декабря в связи с поставками западного оружия на Украину. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Западное оружие, предназначавшееся Украине, все чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке, - сказал он. - Президент Нигерии заявил, что конфликт на Украине служит основным источником оружия для террористов в районе бассейна озера Чад. В контрабанде и отмывании средств участвуют транснациональные преступные группы, явно замешаны в этих преступных схемах и должностные лица, направляющие вооружения". "Эта проблема создает реальную угрозу международному миру и безопасности и заслуживает прицельного внимания Совета Безопасности, - подчеркнул Небензя. - Поэтому мы просим индийское председательство созвать по ней отдельное заседание в пятницу, 9 декабря".