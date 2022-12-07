Войти
ТАСС

Россия запросила 9 декабря заседание СБ ООН по западным поставкам оружия на Украину

366
0
0
Источник изображения: Senior Airman Stephani Barge/ U.S. Air Force via AP

Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя отметил, что "западное оружие, предназначавшееся Украине, все чаще попадает в руки бандитов и террористов"

ООН, 6 декабря. /ТАСС/. Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН 9 декабря в связи с поставками западного оружия на Украину. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Западное оружие, предназначавшееся Украине, все чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке, - сказал он. - Президент Нигерии заявил, что конфликт на Украине служит основным источником оружия для террористов в районе бассейна озера Чад. В контрабанде и отмывании средств участвуют транснациональные преступные группы, явно замешаны в этих преступных схемах и должностные лица, направляющие вооружения". "Эта проблема создает реальную угрозу международному миру и безопасности и заслуживает прицельного внимания Совета Безопасности, - подчеркнул Небензя. - Поэтому мы просим индийское председательство созвать по ней отдельное заседание в пятницу, 9 декабря". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нигерия
Россия
Украина
Чад
Компании
ООН
Похожие новости
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
31.01.2019
"Частная армия Евгения Пригожина"
09.07.2015
Украина в 2014г. обеспечила экспорт обычных вооружений в 19 стран – Госэкспортконтроль
11.07.2014
Украина отчиталась в ООН об экспорте вооружений
25.11.2013
Что осталось от былой военной мощи Украины
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
06.07.2009
Бизнес на войне: как мы торгуем оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 16:21
  • 39358
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.12 16:21
  • 3
Опубликованы кадры уничтожения украинских С-300 беспилотниками «Ланцет»
  • 07.12 14:56
  • 10
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 07.12 14:24
  • 1
МО РФ: на украинских предприятиях ОПК после российского удара прекратили выпуск вооружения
  • 07.12 14:23
  • 2
СМИ: удар по аэродрому в Энгельсе координировала американская компания
  • 07.12 14:23
  • 1
Мишустин поручил наращивать темпы обеспечения российской армии
  • 07.12 11:43
  • 1
В Варшаве сообщили об использовании ВСУ переданных Польшей советских ЗРК "Нева"
  • 06.12 19:27
  • 3
В Киеве обещают до конца года принять на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный как ответ российским «Гераням»
  • 06.12 16:26
  • 1
Михаил Дегтярев: трудности преодолеваем благодаря трудолюбию наших людей - Интервью ТАСС
  • 06.12 16:23
  • 1
Путин подписал закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
  • 06.12 16:23
  • 2
Президент России расширил антикартельные полномочия ФАС
  • 06.12 15:41
  • 0
Украина находится на грани коллапса, а «партнеры» Зеленского обещают еще больше оружия
  • 06.12 14:26
  • 2
Военкор Сладков предлагает объявить «партийный призыв» в силовые ведомства для усиления борьбы с украинской агентурой
  • 06.12 14:23
  • 3
«Рособоронэкспорт» покажет оборонную продукция на Vietnam Defence 2022
  • 06.12 11:03
  • 2
В Кремле считают, что символика в поддержку бойцов СВО внесла вклад в объединение нации