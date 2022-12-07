Министр обороны РФ провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

ЦАМТО, 6 декабря. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 6 декабря прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, среди основных тем, затронутых на совещании, – строительство и ремонт кораблей предприятиями ОСК, строительство БАМа, состояние аварийности на автомобильном транспорте и безопасности полетов в военно-транспортной авиации.

Открывая совещание, министр обороны проинформировал участников о ходе специальной военной операции.

"Вооруженные Силы России продолжают освобождать Донбасс. За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка", – сообщил глава военного ведомства.

На Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях нанесен значительный урон живой силе и технике вооруженных сил Украины.

Генерал армии Сергей Шойгу заявил, что за ноябрь потери противника составили более 8,3 тыс. военнослужащих, 5 самолетов, 10 вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин.

Российские Вооруженные Силы наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними объектам для сокрушения военного потенциала Украины.

"Наши подразделения принимают все меры по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции. В свою очередь, киевский режим продолжает целенаправленно обстреливать данный объект", – отметил министр обороны.

По информации главы российского военного ведомства, только за последние две недели по станции со стороны ВСУ выпущено 33 крупнокалиберных снаряда. Российские войска противовоздушной обороны перехватывают большую часть украинских средств поражения. Вместе с тем, некоторые из них все же поражают объекты, влияющие на безопасное функционирование атомной станции. Классифицируем данные атаки украинских войск как ядерный терроризм.

"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат осуществлять защиту критически важных объектов на освобожденных территориях", – подчеркнул Сергей Шойгу.

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В продолжение совещания глава военного напомнил, что 1 декабря в Вооруженных Силах начался новый учебный год.

По словам министра обороны, главный упор в новом учебном году будет сделан на совершенствовании профессиональных навыков всех категорий военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции.

"Выполнение запланированных мероприятий позволит сохранить высокую интенсивность боевой учебы и обеспечить способность войск решать все поставленные перед нами задачи", – добавил глава военного ведомства.

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Переходя к тематической повестке совещания, Сергей Шойгу предложил обсудить процесс формирования единой системы военно-патриотического воспитания <…>.

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Следующий вопрос селекторного совещания касался реализации проекта "Автомобильные дороги Министерства обороны России".

К его выполнению военное ведомство приступило в 2019 году совместно с Министерством транспорта в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

"За четыре года работы приведена в нормативное состояние значительная часть автомобильных дорог Министерства обороны, соединяющих объекты военной инфраструктуры с дорогами общего пользования. При этом приоритетное внимание уделялось гарнизонам с максимальным количеством военнослужащих и членов их семей, – проинформировал генерал армии Сергей Шойгу. – Кроме того, существенно пополнен парк дорожно-строительной техники в войсках, что позволит обеспечить безусловное выполнение запланированных работ в следующем году".

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Еще один актуальный вопрос, вынесенный на повестку совещания, касался состояния аварийности с участием транспортных средств Вооруженных Сил.

Как сообщил министр обороны, в текущем году органами военной полиции осуществлено сопровождение 18 тыс. воинских колонн с военной и специальной техникой, проверено 140 тыс. транспортных средств, проинспектировано 1,9 тыс. воинских частей на предмет организации работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

В войсках проведено 2,8 тыс. занятий с личным составом, всеармейская акция "За безопасность дорожного движения", а также ряд других контрольных и профилактических мероприятий по предупреждению дорожных происшествий.

"Принятые меры позволили снизить показатели аварийности на 6%, не допустить дорожно-транспортных происшествий на российских военных базах за рубежом", – констатировал глава военного ведомства.

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В завершение тематической части участники совещания рассмотрели состояние безопасности полетов военной авиации в текущем году.

"В войска продолжает поступать новая и модернизированная авиационная техника. Наши специалисты успешно ее осваивают, что в значительной мере способствует поддержанию высокого уровня безопасности полетов", – сказал министр обороны.

Сергей Шойгу также добавил, что в связи с активным использованием авиации в рамках специальной военной операции основные усилия в работе по предотвращению авиационных происшествий направлены на поддержание и повышение профессионального уровня летного и инженерно-технического состава.

"Отмечу, что благодаря успешной реализации комплексного плана по предупреждению аварийности количество авиационных происшествий удалось свести к минимуму", – заключил глава военного ведомства.