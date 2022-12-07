Российские учёные совместно с зарубежными коллегами впервые в мире синтезировали графен с ферримагнитным порядком

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) сообщили о важном открытии, сделанном учёными вуза совместно с зарубежными коллегами. Им удалось получить новое состояние графена.

Учёные Санкт-Петербургского университета совместно с зарубежными коллегами впервые в мире синтезировали графен с ферримагнитным порядком — противоположными намагниченностями на его подрешётках. Использование полученного магнитного состояния графена может открыть новый подход к электронике, увеличив её энергоэффективность и быстродействие при разработке устройств, в которых применяются альтернативные технологии без использования кремния, — сказано в сообщении СПбГУ.

Это значимое открытие, поскольку сейчас вся электроника зарядовая и сопряжена с выделением тепла при протекании тока. Наше исследование в перспективе позволит передавать информацию в виде спиновых токов — это новое поколение электроники, принципиально иная логика и новый подход к развитию технологий, который позволяет снизить энергопотребление и увеличить скорость передачи информации, — сказал ведущий научный сотрудник лаборатории электронной и спиновой структуры наносистем СПбГУ Артём Рыбкин.

Графен — первый известный истинно двумерный кристалл с очень широкими сферами применения. Так, он используется при создании радиочастотных меток (RFID), светодиодов, гибких сенсорных экранов и солнечных панелей, фотоприёмников и фотодетекторов, фильтров и мембран.