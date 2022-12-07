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В США нашли замену «Черному ястребу»

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Конвертоплан Bell V-280 Valor
Конвертоплан Bell V-280 Valor.
Источник изображения: invoen.ru

Американская компания Bell Textron выиграла конкурс армии США на создание перспективного вертолета в рамках программы Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA). Конвертоплан V-280 Valor заменит многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), пишет Defense News.

Стоимость контракта оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Новые вертолеты должны заменить около 2000 Black Hawk и 1200 ударных вертолетов AH-64 Apache к 2030 году. V-280 будет выполнять задачи многоцелевых и ударных вертолетов.

Военные планируют получить вертолет с дальностью полета более 4500 километров и высокой маневренностью. В ходе испытаний V-280 развивал крейсерскую скорость более 560 километров в час.

В программе FLRAA также принимали участие Sikorsky-Boeing, разработавшие вертолет SB-1 Defiant. V-280 совершил первый полет в 2017 году, а Defiant — в 2019 году. Первые прототипы V-280 Valor передадут военным к 2025 году.

В июле в США завершили первый этап испытаний двигателя T901, который получат многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawk и ударные AH-64 Apache. Двигатель создают в рамках программы Improved Turbine Engine Program (ITEP).

В октябре 2021 года демонстратор многоцелевого вертолета Defiant побил собственный рекорд скорости в прямом горизонтальном полете, развив скорость 247 узлов (457 километров в час).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-64
Defiant SB1
UH-60
V-280
Компании
Bell Helicopter
Sikorsky Aircraft
Textron
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