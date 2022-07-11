Войти
Lenta.ru

В США испытали новый двигатель для вертолетов

597
0
0
Модель турбовального двигателя General Electric T901
Модель турбовального двигателя General Electric T901.
Источник изображения: www.defensenews.com

Армия США завершила первый этап испытаний усовершенствованного двигателя T901, который получат многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawk и ударные AH-64 Apache. Об этом пишет Defense News.

Отмечается, что с момента первого запуска, который состоялся 22 марта, двигатель проработал 100 часов. «В ходе мероприятия были успешно проверены и подтверждены эксплуатационные характеристики армейского вертолетного двигателя следующего поколения», — отметили в сообщении армии США.

В 2019 году в рамках программы Improved Turbine Engine Program (ITEP) военные выбрали двигатель T901 компании General Electric. Силовую установку мощностью 3000 лошадиных сил также получат перспективные ударные вертолеты. Отмечается, что летные испытания прототипов с новым двигателем начнутся осенью. До конца испытаний образцы нового двигателя проработают 5000 часов.

В апреле компания Sikorsky заявила, что разрабатываемый в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) вертолет Raider X готов на 85 процентов.

В марте стало известно, что армия США начала испытания турбовального двигателя General Electric T901. Силовой агрегат стал развитием двигателя T700, который используют в UH-60 и AH-64.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-64
UH-60
Компании
General Electric
Sikorsky Aircraft
Похожие новости
28.03.2022
В США испытают двигатель для вертолета будущего
28.01.2021
Проект скоростного вертолета Defiant-X
19.03.2020
Армия США выбрала летательные аппараты SB>1 Defiant и V-280 Valor для продолжения работ по FLRAA
29.12.2018
Презентация демонстратора скоростного многоцелевого вертолета Sikorsky Boeing SB 1 Defiant
20.12.2017
Первый полет нового американского конвертоплана Bell V-280 Valor
28.10.2013
США будет проведена ремоторизация вертолетов АН-64 и UH-60
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.07 17:03
  • 29014
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.07 16:34
  • 12
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 11.07 15:03
  • 2
В уникальных отношениях России и Израиля увидели глубокую трещину
  • 11.07 15:01
  • 40
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 11.07 13:57
  • 2
Остров преткновения
  • 11.07 13:57
  • 2
"Цель №1". Кто ищет способы уничтожения Крымского моста
  • 11.07 11:47
  • 0
«Теплый» прием украинских беженцев в Европе
  • 10.07 23:13
  • 11
Спецоперация до победного конца
  • 10.07 12:03
  • 4
Командир расчета "Тор-М1" раскрыл хитрости противника на Украине
  • 09.07 18:17
  • 2
Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой
  • 09.07 17:05
  • 7
Oshkosh Defense подписала контракт на поставку ББМ JLTV ВС США и нескольким инозаказчикам
  • 09.07 15:51
  • 3
«Символическая доставка флага» на остров Змеиный стоила жизни солдатам ВСУ
  • 09.07 13:36
  • 2
МиГ-21бис – вооружен и по-прежнему опасен
  • 09.07 10:46
  • 5
Кровавый опыт войны в Афганистане научил бронировать "КамАзы" и "Уралы"
  • 09.07 08:00
  • 4
Какую Украину мы освобождаем