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В США испытают двигатель для вертолета будущего

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Модель турбовального двигателя General Electric T901
Модель турбовального двигателя General Electric T901.
Источник изображения: www.defensenews.com

Армия США начала испытания турбовального двигателя для боевого вертолета будущего, который разрабатывают в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). Первый запуск силового агрегата произвели в рамках армейской программы Improved Turbine Engine Program (ITEP), сообщает Defense News.

Военные начали испытания турбовального двигателя General Electric T901. Новый силовой агрегат предназначен для многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk и ударных AH-64 Apache. Также T901 получит перспективный вертолет, который разрабатывают в рамках программы FARA. Во время испытаний двигатель проработает около 100 часов.

Военные выбрали проект двигателя T901 в 2019 году. General Electric получила 517 миллионов долларов на разработку перспективного силового агрегата. Новый двигатель основан на конструкции мотора T700, который используют в UH-60 и AH-64. Использование современных материалов позволило повысить мощность двигателя.

В феврале компания Bell Textron начала сборку первого вертолета AH-1Z Viper для Чехии. Заказчику передадут четыре AH-1Z восемь UH-1Y Venom.

В ноябре 2021 года стало известно, что в США приступили к испытаниям пушки XM915. Орудие предназначено для перспективного разведывательно-ударного вертолета.

В июне 2021 года в издание Popular Mechanics сообщило, что AH-64 получат новую ракету. В публикации отметили, что ракета позволит атаковать цели с безопасного расстояния.

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Страны
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Чехия
Продукция
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